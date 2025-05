Frullatore elettrico compatto e ricco di accessori: tuo con il 21% di sconto

Un frullatore compatto che unisce praticità e tecnologia: il NutriBullet Original 600 è la scelta giusta per chi desidera preparare smoothie e frullati senza rinunciare alla qualità e alla semplicità d'uso. Disponibile su Amazon a un prezzo scontato (del 21%) di 59,90 euro, questo dispositivo combina un design salvaspazio con funzionalità avanzate.

Design compatto e praticità in cucina

Con dimensioni di appena 14 x 14 x 34,3 cm e un peso di soli 2,33 kg, il frullatore NutriBullet Original 600 si adatta perfettamente anche alle cucine più piccole. Il suo design essenziale, arricchito da linee moderne, lo rende un elemento discreto ma elegante per il piano di lavoro.

Il cuore del frullatore è un motore da 600 watt, capace di azionare le sue lame a quattro punte con grande efficacia. Questa configurazione consente di lavorare facilmente ingredienti di vario tipo, dai semi ai frutti più fibrosi, mantenendo intatte le proprietà nutritive. Grazie alla tecnologia Nutrient Extraction, ogni preparazione favorisce un'ottimale assimilazione di vitamine e minerali, rendendo il dispositivo un alleato per uno stile di vita sano.

Accessori inclusi per ogni esigenza

Il NutriBullet viene fornito con un kit completo, pensato per offrire la massima versatilità. La confezione include:

Due bicchieri di diverse capacità (700 ml e 500 ml), realizzati in materiale BPA-free per garantire sicurezza alimentare;

per garantire sicurezza alimentare; Un anello di tenuta e un anello con manico per un utilizzo più comodo;

Una lama a quattro punte, progettata per una triturazione uniforme ed efficace.

Utilizzare il NutriBullet è estremamente intuitivo: basta inserire gli ingredienti nel bicchiere, avvitare la lama e posizionare il tutto sulla base motore. Con una semplice pressione, il dispositivo si attiva, permettendo di ottenere frullati o salse in pochi secondi. Anche la manutenzione è stata pensata per ridurre al minimo gli sforzi: le lame si smontano facilmente per il risciacquo, mentre i bicchieri sono lavabili in lavastoviglie.

Grazie alla sua combinazione di tecnologia e design compatto, il frullatore NutriBullet Original 600 è ideale per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile. Perfetto per preparare frullati nutrienti o salse fatte in casa, si distingue per la capacità di preservare le proprietà degli ingredienti, tutto senza occupare troppo spazio in cucina. Acquistalo ora in offerta lampo a soli 59,90 euro, con uno sconto del 21%.

