Frullatore, bilancia, food processor, spremiagrumi: il robot da cucina Kenwood Prospero+ fa tutto ed è pure in sconto

Chi sta cercando un robot da cucina compatto ma estremamente versatile, può oggi approfittare dell’offerta Amazon sul Kenwood Prospero+ KHC29A.O0SI, ora disponibile con uno sconto del 20% al prezzo di 259,90€, IVA inclusa. Un’opportunità interessante per chi desidera dotarsi di un alleato completo per ogni tipo di preparazione in cucina, senza rinunciare a qualità e solidità.

Kenwood Prospero+ KHC29A.O0SI: robot da cucina completo in sconto su Amazon a 259,90€

Il cuore di questo robot è una ciotola in acciaio inox da 4,3 litri, sufficientemente capiente da soddisfare le esigenze quotidiane di una famiglia. A renderlo ancora più interessante è la dotazione completa di accessori inclusa nel kit: ben 10 pezzi che comprendono tre utensili di miscelazione – gancio impastatore, frusta K e frusta a filo – oltre a un frullatore in vetro, un food processor con tre dischi in acciaio, spremiagrumi e bilancia integrata.

Il Kenwood Prospero+ è pensato per chi ha bisogno di un elettrodomestico multifunzione che sappia adattarsi a ogni ricetta: dalla pasta fatta in casa, ai dolci, fino alle salse e agli smoothies.

Il motore da 1000W assicura potenza sufficiente per lavorare anche impasti consistenti, mantenendo allo stesso tempo consumi contenuti. Inoltre, la struttura compatta e il design sobrio lo rendono perfetto per cucine di ogni dimensione.

Un altro punto di forza è la semplicità d’uso. Tutti gli accessori si montano e si smontano facilmente, facilitando anche le operazioni di pulizia. La presenza di una bilancia digitale integrata nel kit consente di pesare gli ingredienti direttamente durante la preparazione, ottimizzando tempi e spazi.

Con uno sconto del 20%, l’offerta Amazon che porta il Kenwood Prospero+ a 259,90€ rappresenta un’occasione concreta per rinnovare la propria attrezzatura da cucina. Uno strumento che unisce praticità, robustezza e completezza in un unico pacchetto, pensato per chi vuole cucinare con precisione e senza complicazioni. L’offerta è a tempo limitato.