Frullati al volo anche in spiaggia: questo mini blender è la svolta portatile (offerta a tempo)

Per chi cerca una soluzione pratica per preparare frullati ovunque si trovi, il NutriBullet portatile rappresenta una scelta intelligente. Questo dispositivo compatto e leggero, disponibile in promozione a 27,99€, con uno sconto rispetto al prezzo originale di 29,99€, offre prestazioni elevate e un design che si adatta perfettamente a uno stile di vita dinamico.

Il frullatore tuttofare che non ti aspetti è in sconto

Il NutriBullet NBP003B si distingue per la sua lama a quattro punte in acciaio inossidabile, progettata per affrontare con facilità ingredienti come frutta congelata e cubetti di ghiaccio. Il risultato? Frullati cremosi e omogenei in pochi istanti. Il contenitore da 475 ml, realizzato in Tritan privo di BPA, garantisce la massima sicurezza alimentare, preservando la purezza delle vostre preparazioni.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo frullatore è la sua batteria da 2000mAh, che assicura fino a 15 cicli di utilizzo con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida tramite tecnologia USB-C, è possibile ripristinare l'energia del dispositivo ovunque: che siate in viaggio, in campeggio o in una sala d'attesa, avrete sempre la possibilità di utilizzarlo. Le dimensioni compatte e il peso di soli 860 grammi lo rendono ideale per essere trasportato comodamente in borsa o nello zaino.

La confezione include tutto il necessario per iniziare: base motore con lame integrate, bicchiere, coperchio ergonomico e cavo di ricarica USB-C.

Il frullatore NutriBullet portatile è pensato per chi desidera unire uno stile di vita attivo a un’alimentazione sana e consapevole. Con la sua combinazione di praticità, qualità dei materiali e prestazioni, si conferma una scelta versatile e conveniente. Per chi fosse interessato, il dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto del 7%. Approfitta dell'offerta sul frullatore NutriBullet.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.