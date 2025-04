Friggitrice ad aria Ninja Foodi: sconto assurdo su Amazon per poche ore, approfittane adesso

La friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer rappresenta una soluzione versatile e innovativa per la cucina moderna, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 182,16€, rispetto al prezzo originale di 269,99€. Questo elettrodomestico, nonostante sia stato rilasciato da qualche tempo, continua a distinguersi per le sue caratteristiche tecniche e funzionalità avanzate.

Friggitrice ad aria Ninja Foodi: ecco perché devi comprarla adesso

Il cuore tecnologico della Ninja Foodi FlexDrawer risiede nella sua tecnologia Dual Zone, che consente di cucinare due pietanze diverse simultaneamente, grazie a due compartimenti indipendenti.

Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di unificare i due scomparti tramite un divisorio rimovibile, creando così uno spazio unico e capiente, perfetto per ospitare alimenti di grandi dimensioni come un pollo intero da 2 kg. Inoltre, ciascun compartimento è in grado di contenere fino a 1,5 kg di patatine, rendendola ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con più portate.

Un altro elemento distintivo è l’efficienza energetica. La Ninja Foodi FlexDrawer si dimostra fino al 75% più veloce rispetto ai forni ventilati tradizionali, con un consumo energetico ridotto del 45%. Questo la rende non solo un alleato in cucina, ma anche una scelta ecologica ed economica per chi desidera ridurre i consumi domestici.

Ninja Foodi FlexDrawer, Friggitrice ad Aria, Doppia Zona, Separatore Rimovibile, Ampio Cassetto da 10.4L, 7 in 1, Cottura Senza Olio, Componenti Antiaderenti Lavabili in Lavastoviglie, Nero, AF500EU 182.16 € 269.99 33% Vedi l'offerta

Le modalità di cottura disponibili sono sette, tra cui frittura ad aria, arrosto, cottura al forno, riscaldamento, essicazione e lievitazione. Questa varietà permette di sperimentare numerose ricette, supportate anche dalla guida inclusa, sviluppata da chef professionisti, che offre spunti per utilizzare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo. Per quanto riguarda la praticità, la pulizia risulta semplice e veloce grazie al cassetto antiaderente e ai componenti removibili, come il divisorio e le piastre, che possono essere lavati comodamente in lavastoviglie

Acquista adesso la friggitrice ad aria Ninja Foodi FlexDrawer e approfitta di un prodotto che unisce tecnologia e praticità, semplificando la preparazione dei pasti e offrendo risultati eccellenti in ogni occasione.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.