Friggi in modo più sano senza rinunciare al gusto con la friggitrice ad aria di COSORI (110 ricette incluse per ispirarti in cucina)

La friggitrice ad aria di COSORI è pensata per chi vuole preparare piatti gustosi con meno grassi, riducendo l’uso di olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Grazie al suo motore DC con tecnologia Turbo Blaze, questa air fryer garantisce una distribuzione del calore più uniforme, riducendo i tempi di cottura e migliorando la croccantezza degli alimenti.

Con una capacità di 6 litri, è il prodotto perfetto per famiglie numerose o per chi ama cucinare in quantità maggiori, permettendo di cuocere fino a 1,36 kg di cibo alla volta. I 1725 W di potenza assicurano un riscaldamento rapido e un’ottima efficienza energetica, rendendo ogni preparazione più veloce e pratica. Corri ad acquistarla su Amazon, la paghi soltanto 119,99€ con un’offerta imperdibile e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

La friggitrice ad aria che non ti aspetti: best buy su tutta la linea

Uno degli aspetti più innovativi di questa friggitrice è il sistema di regolazione automatica della ventola, che offre 5 diverse velocità per adattarsi al tipo di cibo in cottura. Le 9 funzioni preimpostate consentono di scegliere facilmente il programma giusto per fritti, arrosti, grigliate, dolci e molto altro. Il display touch intuitivo rende semplice la selezione delle modalità, mentre il cestello antiaderente permette di cucinare senza che gli alimenti si attacchino, facilitando la pulizia.

Per chi ama sperimentare in cucina, la COSORI Turbo Blaze include 110 ricette dettagliate e 96 tabelle di cottura personalizzate, che aiutano a ottenere risultati sempre perfetti con qualsiasi ingrediente. Grazie a questi strumenti, è possibile impostare con precisione tempi e temperature, evitando errori e sprechi di cibo.

Scegliere una friggitrice ad aria di ultima generazione significa migliorare la propria dieta senza rinunciare al gusto. Con il gadget di COSORI poi, è possibile preparare cibi croccanti e deliziosi senza dover immergere gli alimenti nell’olio, mantenendo tutto il sapore originale.

Corri ad acquistarla subito; è in offerta su Amazon a 119,99€ con l’8% di sconto, ma l’offerta è a tempo limitato.