Friggi, griglia e gusta: con Moulinex Easy Fry e Grill XXL cucini di tutto a prezzo ribassato

Cucinare piatti deliziosi senza perdere tempo ai fornelli è possibile con la Moulinex Easy Fry & Grill XXL. Questo elettrodomestico - oggi a soli 89,99€ con l'Offerta di Primavera Amazon - combina la praticità di una friggitrice ad aria con la versatilità di una griglia potente, permettendo di preparare pietanze croccanti fuori e morbide dentro con facilità.

Con una capacità di 6,5 litri, riesce a cuocere fino a 2 kg di cibo, perfetto per servire fino a 8 persone. La tecnologia di cottura avanzata garantisce una frittura con l’80% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali, mantenendo il sapore autentico di ogni ingrediente. Il risultato è una cucina più sana, veloce e senza rinunciare al gusto.

Due Funzioni in una: Aria + Griglia per piatti da chef

Perché accontentarsi di una friggitrice ad aria quando puoi avere anche una griglia potente nello stesso elettrodomestico? La tecnologia di cottura Easy Fry & Grill ti permette di friggere con l’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale e, allo stesso tempo, di grigliare carne, pesce e verdure con risultati impeccabili. Sei in vena di patatine croccanti e dorate? Fatto! Vuoi una bistecca perfettamente grigliata? Nessun problema! E il tutto senza riempire la cucina di fumo o odori sgradevoli.

Con 8 programmi preimpostati, la Moulinex Easy Fry & Grill XXL ti guida passo dopo passo nella preparazione di ogni piatto, senza bisogno di calcoli o tentativi infiniti. Basta selezionare l’opzione giusta e il gioco è fatto! Puoi cucinare patatine perfette, pollo arrosto succoso, pesce leggero e saporito, verdure grigliate, dolci e snack sfiziosi. E non solo: grazie all'app Moulinex, puoi scoprire tantissime ricette creative e sfiziose per non restare mai a corto di idee in cucina.

Niente attese e zero stress: con la Moulinex Easy Fry & Grill XXL puoi sentirti uno chef stellato spendendo solamente 89,99€ con l'Offerta di Primavera Amazon.