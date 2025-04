Frigge croccante, silenziosa e senza olio: la friggitrice Moulinex Easy Fry ora ha il 29% di sconto

Se stai cercando una friggitrice ad aria capiente, silenziosa e facile da usare, la Moulinex Easy Fry Silence EZ5528 è una delle opzioni più interessanti attualmente disponibili su Amazon.

Con un sconto del 29%, il prezzo scende a 99,99€, IVA inclusa, con spese di spedizione comprese. Un’offerta a tempo che rende più accessibile un elettrodomestico progettato per semplificare la cucina quotidiana, ridurre i grassi e garantire piatti gustosi.

La Easy Fry Silence si distingue per una capacità da 5 litri, sufficiente per preparare fino a sei porzioni in un solo ciclo. È la scelta ideale per famiglie o per chi ama organizzare cene con amici.

Il cuore del dispositivo è il motore da 1670 watt, che permette una cottura uniforme e rapida, senza la necessità di preriscaldamento e con un livello di rumorosità ridotto, pensato per chi desidera cucinare in tranquillità.

Il pannello touchscreen frontale consente un accesso immediato ai 10 programmi di cottura preimpostati, tra cui patatine, pollo, pesce, dolci, arrosti e altro ancora. Basta selezionare l’impostazione desiderata per avviare automaticamente il ciclo con i tempi e le temperature ottimali. La friggitrice è inoltre completamente priva di BPA e il cestello è lavabile in lavastoviglie, un vantaggio non da poco in termini di pulizia e manutenzione.

Tra i punti di forza c’è la capacità di ottenere fritture croccanti con poco olio, grazie alla tecnologia ad aria calda circolante. Un’opportunità per migliorare l’alimentazione senza rinunciare al gusto. La funzione di spegnimento automatico con segnale acustico offre inoltre un ulteriore livello di sicurezza e comodità.

A soli 99,99€, la Moulinex Easy Fry Silence si propone come uno degli acquisti più interessanti del momento nel mondo della cottura salutare. Un’ottima occasione per aggiornare la propria cucina con un elettrodomestico moderno, affidabile e progettato per semplificare la vita quotidiana.