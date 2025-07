Fresco silenzioso in ufficio: ventilatore da tavolo compatto, oggi tuo con il 40% in meno

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica e accessibile per affrontare il caldo estivo, il ventilatore da tavolo di COMFEE' (modello CFT23PW00A2) rappresenta un'opzione interessante. Attualmente in promozione su Amazon, è disponibile al prezzo scontato di 17,90 euro rispetto al costo originale di 29,90 euro. Approfitta dell'offerta qui.

Il ventilatore da tavolo perfetto per lavorare in estate

Con dimensioni compatte di 27,5 x 21,5 x 38 cm e un peso di soli 2 kg, questo dispositivo è stato progettato per integrarsi facilmente in ambienti diversi, come soggiorni, camere da letto o uffici. La struttura, oltre a essere pratica, racchiude un motore in rame da 25W, noto per la sua efficienza energetica e silenziosità. Il livello di rumore, infatti, non supera i 50 dB, garantendo un ambiente tranquillo anche durante il sonno o lo studio.

Uno degli aspetti che colpisce di più è la sua capacità di adattarsi alle esigenze personali. Il ventilatore è dotato di oscillazione orizzontale a 90° e verticale a 24°, permettendo così una distribuzione uniforme dell'aria nella stanza. Non di meno, grazie ai due livelli di velocità regolabili, è possibile scegliere l'intensità del flusso d'aria in base alle preferenze.

Le tre pale in polipropilene di alta qualità assicurano un flusso d'aria potente, capace di raggiungere una distanza fino a 4 metri. Questa caratteristica lo rende ideale non solo per spazi ristretti ma anche per ambienti di medie dimensioni, garantendo un raffrescamento efficace.

Incluso nella confezione troverete il manuale utente e un cavo di alimentazione standard europeo. Non sono necessarie batterie, poiché il dispositivo funziona collegandosi direttamente alla rete elettrica. Scopri l'offerta qui.

