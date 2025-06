Forno ventilato con 6 funzioni: oggi lo paghi la metà, ma solo per poche ore

Scopri il fornetto elettrico Moulinex Optimo OX444810, un elettrodomestico compatto e versatile ora in offerta su Amazon a 87,99€, con un risparmio del 41% rispetto al prezzo originale di 148€. Un’occasione interessante per chi desidera arricchire la propria cucina con un prodotto efficiente e dal design moderno.

Il forno elettrico di Moulinex che devi avere oggi

Con una capacità di 19 litri, il Moulinex Optimo si distingue per la sua versatilità e le prestazioni elevate. Le sei modalità di cottura disponibili permettono di soddisfare ogni esigenza culinaria: dalla convezione per cuocere più pietanze contemporaneamente, alla cottura tradizionale per pizze e dolci, passando per il grill ideale per gratinati. Non mancano le funzioni dedicate come il bagnomaria e lo scongelamento, utili per preparazioni specifiche.

Il fornetto si avvale di una potenza di 1380 W, che garantisce una distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia a convezione. La temperatura regolabile fino a 240°C offre la precisione necessaria per ottenere risultati ottimali in ogni ricetta.

Un altro punto di forza del Moulinex Optimo è la sua interfaccia intuitiva. Tre manopole semplici e funzionali consentono di selezionare la temperatura, il timer (fino a 120 minuti) e la modalità di cottura desiderata. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico garantisce maggiore sicurezza durante l’utilizzo. La griglia inclusa, regolabile su sei livelli di altezza, amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, adattandosi a diverse tecniche di cottura.

Scopri l’offerta su Amazon e approfitta di questa occasione per aggiungere un alleato prezioso ai tuoi strumenti culinari.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.