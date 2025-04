Forno elettrico ventilato De'Longhi da 34 litri: è l'affare del giorno su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per chi è alla ricerca di un nuovo modo per semplificare la cottura delle pietanze in casa: con la promo in corso, infatti, è possibile puntare sull'ottimo De'Longhi Sfornatutto Chef EO34302. Si tratta di un forno elettrico ventilato con una capacità di 34 litri e una potenza di 2.000 W.

Grazie alla promo in corso, il forno di De'Longhi è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro, con un risparmio del 37% rispetto al prezzo consigliato. Il modello è venduto direttamente da Amazon e, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali, può essere acquistato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.

Il forno elettrico da prendere oggi

De'Longhi Sfornatutto Chef EO34302 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo forno elettrico ventilato, ricco di funzionalità e in grado di adattarsi a tutti i contesti di utilizzo. Il forno in questione ha quattro modalità di cottura (c'è anche il grill), una porta a doppio vetro e può raggiungere una temperatura massima di 230°C.

La dotazione include sia la teglia che la griglia. Da segnalare anche un timer che permette di gestire in modo ancora più semplice la cottura. Il modello ha un'elegante colorazione nera e tre manopole laterali per la regolazione delle varie funzioni di cottura.

Con l'offerta in corso su Amazon è possibile acquistare la versione da 34 litri del forno De'Longhi al prezzo scontato di 209 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Il modello è venduto direttamente da Amazon (con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita garantita da Amazon). La promo è accessibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo di tempo.