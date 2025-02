Forbici e motosega a batteria: il kit perfetto per il tuo giardino, in super offerta!

Se sei amante del giardinaggio e in particolar modo del fai da te e sei alla ricerca di nuovi attrezzi da utilizzare sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, è presente un interessante bundle che prevede una promozione con uno sconto lampo attivo del 14% sulle forbici per potatura insieme ad una motosega a batteria che vengono vendute entrambe a 59,99€. Approfittane adesso!

Amazon lancia la promo sulle forbici per potatura + motosega a batteria

Queste forbici sono dotate di una tecnologia all'avanguardia per una potatura precisa e efficiente. Ampiezza di taglio 3.5MM e alimentata da una batteria per una maggiore mobilità e flessibilità. La motosega a batteria inclusa in questo bundle è progettata per affrontare tagli più impegnativi.

Senza la necessità di un cavo di alimentazione per una maggiore comodità operativa, potrai lavorare in totale comfort e seguendo la potenza necessaria. Le due batterie da 48V 2000mAh ad alta capacità garantiscono una durata prolungata e potenza costante per affrontare una varietà di compiti di potatura e taglio.

La presa di entrambi i dispositivi è comoda ed è progettata per essere molto ergonomica, in modo tale da poter ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato. Design, dunque, molto ergonomico per una facile gestione durante le attività di potatura.

Si tratta di un set ideale per giardini di varie dimensioni e per diverse tipologie di piante e arbusti. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione con due prodotti inclusi è molto allettante e interessante e per un appassionato di giardinaggio risulta essere davvero imperdibile.

