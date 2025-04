Forbici da potatura elettriche 40mm: precisione e potenza per il tuo giardino, ora con il 6% di sconto su Amazon

Le forbici elettriche da potatura professionali con apertura lama da 40 mm sono progettate per interventi su rami robusti, alberi da frutto e vigneti. Dotate di due batterie da 16,8V e 2000 mAh, offrono autonomia estesa e prestazioni elevate anche in sessioni di lavoro prolungate. Attualmente sono in offerta a tempo su Amazon a 79,99 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, e uno sconto del 6%.

Forbici elettriche da potatura 40 mm con doppia batteria da 16,8V: taglio potente e autonomia prolungata

Il motore ad alta efficienza consente di tagliare rami fino a 40 mm di diametro, riducendo il carico su mani e polsi. L’attivazione avviene tramite grilletto ergonomico, con risposta immediata e progressiva. La lama è realizzata in acciaio ad alta resistenza, adatta anche a legno duro.

Le due batterie ricaricabili permettono di alternare l’uso per proseguire il lavoro senza interruzioni, coprendo ampi spazi come frutteti o giardini di grandi dimensioni. Ogni batteria garantisce diverse ore di autonomia, a seconda dell’intensità dell’uso.

Il corpo macchina è leggero e bilanciato, con impugnatura antiscivolo per un uso comodo e sicuro anche in condizioni di umidità. Il sistema di protezione elettronica evita sovraccarichi, cortocircuiti e scariche profonde.

Le forbici sono ideali per chi cerca uno strumento elettrico efficace nella potatura professionale, ma adatto anche a utilizzi hobbistici avanzati. Possono essere impiegate per alberi da frutta, ulivi, viti e piante ornamentali.

Le forbici elettriche da potatura con lama da 40 mm offrono una combinazione di potenza, autonomia e maneggevolezza, adatta a lavori intensivi nel giardinaggio e nella cura degli alberi. Con due batterie da 16,8V, taglio preciso e struttura ergonomica, rappresentano un valido alleato per potature rapide e senza sforzo. Il prezzo di 79,99 euro, con sconto del 6%, IVA e spedizione incluse, è attualmente valido in offerta a tempo limitato su Amazon.