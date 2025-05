Forbici a batteria: indispensabili per il tuo giardino, oggi in sconto del 24% su Amazon

Le forbici a batteria 2-in-1 di WORKPRO rappresentano una soluzione innovativa e pratica per la cura del tuo giardino. Ora sono disponibili ad un prezzo speciale su Amazon. Grazie a uno sconto del 24%, è possibile acquistarle a 34,19€, rispetto al prezzo originale di 44,99€. Un’offerta che le rende particolarmente interessanti per chi cerca un prodotto versatile e di qualità.

Forbici a batteria di WORKPRO: imperdibili a questo prezzo

Il cuore di questo strumento è una batteria agli ioni di litio da 7,2V e 2000mAh, capace di alimentare un motore con una velocità di rotazione di 1100 giri al minuto. Questo si traduce in prestazioni elevate e una buona autonomia, ideali per affrontare diverse attività di giardinaggio. La ricarica completa richiede tra le 3 e le 5 ore, utilizzando un caricatore da 5V/1A, non incluso nella confezione.

Un altro aspetto rilevante è il design studiato per garantire sicurezza ed ergonomia. Le forbici sono dotate di un sistema di accensione a doppio controllo, con un pulsante di blocco e un interruttore che impediscono accensioni accidentali. Inoltre, con un peso di soli 370 grammi e l’assenza di cavi, risultano estremamente maneggevoli anche per utilizzi prolungati.

La caratteristica che distingue le WORKPRO è la loro natura multifunzionale: una lama per prato da 100 mm di larghezza e una lama per siepi da 150 mm, progettata per tagliare rami fino a un diametro massimo di 7,95 mm. Questa configurazione consente di affrontare sia la manutenzione di siepi e arbusti che piccoli alberi ornamentali, rendendole un alleato indispensabile per i lavori di giardinaggio domestico.

Un altro aspetto rilevante è il design studiato per garantire sicurezza ed ergonomia. Le forbici sono dotate di un sistema di accensione a doppio controllo, con un pulsante di blocco e un interruttore che impediscono accensioni accidentali. Inoltre, con un peso di soli 370 grammi e l’assenza di cavi, risultano estremamente maneggevoli anche per utilizzi prolungati.

Acquistale adesso su Amazon a soli 34,19€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.