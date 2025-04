Forbice elettrica Worx per il tuo giardino: compatta, versatile e in offerta

Potenza e praticità in un unico strumento: la forbice elettrica Worx WG801E rappresenta una soluzione intelligente per la cura del verde domestico. Con un peso contenuto di soli 900 grammi e un prezzo attuale di 92,65€, in offerta LAMPO del 15% rispetto al prezzo originale di 109€, questo dispositivo si distingue per la sua capacità di combinare versatilità e facilità d’uso.

Design compatto e peso ridotto: così la possono usare tutti

Il cuore del prodotto risiede nella sua dotazione tecnica. La forbice elettrica Worx è equipaggiata con tre lame intercambiabili: una specifica per l’erba e due dedicate alle siepi, rispettivamente da 12 e 20 cm. Il sistema di sostituzione delle lame è progettato per essere rapido e intuitivo e permette di affrontare diversi tipi di lavori di precisione senza difficoltà. Questa caratteristica rende il dispositivo ideale per chi cerca un unico attrezzo in grado di rispondere a diverse esigenze di giardinaggio.

L’ergonomia è un altro punto di forza. Grazie al suo design compatto e al peso ridotto, è possibile utilizzare la forbice con una sola mano, riducendo l’affaticamento anche durante sessioni di lavoro prolungate. Per chi desidera una maggiore comodità, è disponibile separatamente un manico telescopico, che trasforma l’attrezzo in un pratico tagliabordi.

Un elemento che contraddistingue l'attrezzo Worx è la compatibilità con il sistema Powershare. La batteria agli ioni di litio da 20V, inclusa nella confezione, può essere utilizzata con altri dispositivi della stessa linea Worx. Questo non solo garantisce un vantaggio economico per chi possiede già prodotti del marchio, ma rappresenta anche una scelta sostenibile, riducendo la necessità di acquistare batterie aggiuntive.

Dal punto di vista delle prestazioni, la forbice elettrica offre un’efficienza notevole. Le lame, con una velocità di 1100 rivoluzioni al minuto, assicurano tagli precisi e puliti, adattandosi perfettamente a diverse esigenze di manutenzione del giardino. Inoltre, la confezione comprende un caricabatterie, così il prodotto è immediatamente pronto all’uso.

Le dimensioni compatte, pari a 33,2 x 14,4 x 12,6 cm, facilitano sia l’utilizzo che lo stoccaggio, ottimo quindi anche per chi ha spazi ridotti. In conclusione, la forbice elettrica Worx WG801E si distingue per la sua capacità di coniugare tecnologia avanzata e semplicità d’uso. Per chi desidera un prodotto che sia maneggevole e altamente funzionale, è un investimento da fare: approfitta del 92% di sconto e acquistala in offerta lampo a 92,65€ su Amazon.

