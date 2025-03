Forbice a batteria Nuzeky in offerta: display LCD, due batterie e asta di prolunga a soli 145,76 euro

La potatura degli alberi può rivelarsi più complessa di quanto si immagine se non si hanno a disposizione accessori pensati appositamente per portare a termine tale tipologia di lavori di giardinaggio. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo segnalare la forbice a batteria del marchio Nuzeky disponibile a 145,76 euro grazie a uno sconto del 23% sul costo iniziale.

Forbice a batteria: tagli perfetti in pochi secondi

Avere a portata di mano una soluzione a batteria come la forbice Nuzeky non può che rappresentare un grande vantaggio durante la potatura. Non a caso, infatti, si tratta di un ottimo accessorio con caratteristiche tecniche eccellenti. Tra queste, una potenza di 21 volt e due batterie da 5 celle 2000 mAh in grado di garantire una potatura perfetta anche dopo diversi utilizzi.

Durabilità e affidabilità sono dunque elementi che contraddistinguono questo oggetto, progettato appositamente per rispondere alle esigenze degli utenti. Oltre a ciò, la presenza della funzione di visualizzazione digitale LCD consente all'utente di visualizzare lo stato di funzionamento e il livello della batteria della forbice.

Al fine di ottimizzare l'esperienza d'uso, il costruttore ha pensato di implementare un'opzione che consente di effettuare la r d l. È infatti possibile regolare facilmente la larghezza della lama per adattarla a rami di diverse dimensioni, fino a 50 mm.

Le sorprese con questo accessorio non terminano qui perché è anche pratico e semplice da utilizzare. Non manca infatti un'asta di prolunga che ne facilita l'utilizzo per il raggiungimento di rami su alberi molto alti senza dover utilizzare la scala. Approfitta subito di questa promozione lanciata da Amazon che sconta il prodotto del 23%: solo per poco tempo puoi acquistarlo a 145,76 anziché 189,99. Ricorda che se sei un cliente con abbonamento Prime sottoscritto, ricevi tutto a casa tua in pochissimo tempo e senza costi di spedizione.