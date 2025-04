Fontanella TOMXCUTE, il gadget smart che i tuoi gatti ameranno; prendila adesso, è in promozione per poche ore

La fontanella TOMXCUTE è un accessorio che ridefinisce l'idratazione dei felini con una combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia silenziosa. Proposta attualmente su Amazon a 32,48€, rappresenta una scelta che unisce funzionalità ed estetica, perfetta per ogni ambiente domestico.

La fontanella che non ti aspetti, acquistala adesso

Il design, ispirato alla forma di un rubinetto, è pensato per stimolare l'istinto naturale dei gatti verso l'acqua corrente, incentivandoli a bere di più. Questa caratteristica non solo favorisce una corretta idratazione, ma contribuisce anche al benessere generale del tuo animale domestico.

La struttura principale della fontanella è realizzata in acciaio inox alimentare, un materiale che offre vantaggi significativi rispetto alla plastica tradizionale. Resistente alla corrosione e all'ossidazione, può essere sterilizzato a temperature elevate, garantendo un'igiene impeccabile nel tempo. Questo aspetto è particolarmente utile per prevenire problemi comuni come le infezioni al mento dei gatti.

Il cuore tecnologico della fontanella TOMXCUTE è il suo sistema filtrante all'avanguardia. Utilizza una combinazione di cotone, carbone di cocco e resina a scambio ionico, che lavorano insieme per rimuovere impurità come peli e residui. Una spugna aggiuntiva protegge il meccanismo della pompa, prolungandone la durata. Questo sistema garantisce un'acqua sempre pulita e sicura per il tuo gatto.

La pompa integrata, con un consumo di soli 1,5 W, si distingue per la sua efficienza energetica e la tecnologia silenziosa. Questo la rende adatta a qualsiasi ambiente della casa, inclusa la camera da letto. Inoltre, la manutenzione è resa semplice dalla possibilità di smontare facilmente i componenti, con interventi di pulizia richiesti solo ogni due settimane.

La fontanella TOMXCUTE è la soluzione ideale per chi cerca un accessorio affidabile e di qualità per migliorare il benessere del proprio gatto. Acquistala subito al prezzo speciale di 32,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

