Fitness e benessere sempre sotto controllo con la smart band di Septoui: 24% di sconto e coupon del 15%

La smart band di Septoui che ti proponiamo è un gadget intelligente progettato per monitorare attività fisica, frequenza cardiaca, SpO2, pressione sanguigna e qualità del sonno. Con 16 modalità sportive, resistenza all’acqua IP68 e un design leggero, è ideale per adulti, bambini e sportivi che vogliono tenere sotto controllo la propria salute e il proprio allenamento.

Ora la trovi su Amazon a soli 36,98€, grazie a uno sconto del 24% e un coupon extra del 15%, questo activity tracker rappresenta un’ottima alternativa economica ai dispositivi più costosi, senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Smart band di Septoui in offerta su Amazon: monitoraggio completo a soli 36,98€

La smart band che suggeriamo di comprare è veramente completa. Permette di controllare la frequenza cardiaca; di fatto, monitora il battito in tempo reale, utile durante gli allenamenti e nella vita quotidiana, ma consente anche di tenere sotto controllo la saturazione dell’ossigeno, fondamentale per atleti e persone con esigenze particolari. Fra le altre cose, misura i valori in modo rapido e intuitivo della pressione sanguigna e analizza la qualità del riposo, suddividendo le fasi di sonno leggero e profondo per migliorare le abitudini quotidiane.

Supporta 16 modalità di allenamento, tra cui: corsa, ciclismo, nuoto, yoga e camminata. Ci sono anche gli allenamenti cardio, tra le altre cose. Ogni sessione viene registrata in tempo reale, fornendo dati precisi su passi, calorie bruciate e distanza percorsa. Grazie alla certificazione IP68, la smart band è resistente all’acqua e alla polvere, permettendoti di utilizzarla sotto la pioggia o sotto la doccia, di monitorare il nuoto senza problemi e potrai allenarti senza preoccuparti del sudore.

Ricevi notifiche da WhatsApp, SMS, chiamate e social media direttamente al polso, e sincronizzi tutto con lo smartphone per controllare musica, fotocamera e altre funzioni utili. La batteria a lunga durata ti dona un’autonomia di 7-10 giorni con una singola ricarica. Ha un cinturino regolabile, perfetto per donne, uomini e bambini. Il display luminoso e colorato assicura un’ottima visibilità anche all’aperto, rendendolo ideale per uso quotidiano e sportivo.

Grazie a uno sconto del 24% e un coupon extra del 15%, la smart band di Septoui è disponibile su Amazon a soli 36,98€, spese di spedizione comprese.