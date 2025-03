Fino a 6 motociclisti connessi in un tocco: LEXIN G2 è l'interfono per moto migliore che esista

Per comunicare chiaramente con il tuo compagno di viaggio in moto, LEXIN G2 Interfono Bluetooth è il gadget che ogni motociclista moderno dovrebbe avere nel casco: oggi poi costa solo 123,37€ grazie al 14% di sconto e al coupon sconto aggiuntivo del 10%.

Con una portata di 1000 metri, audio nitido e connessione stabile anche a velocità sostenute, questo sistema di comunicazione è pensato per rendere la tua esperienza su due ruote (e non solo) ancora più completa.

Comunicazione chiara e cristallina fino a 6 motociclisti

Il LEXIN G2 supporta la connessione da 2 a 6 motociclisti, rendendolo perfetto per chi viaggia in gruppo o per i duetti in moto. Puoi parlare in tempo reale, dare indicazioni, scherzare o semplicemente condividere il momento, senza dover fare gesti improbabili o fermarti ogni volta. La qualità audio è sorprendente, con cancellazione del rumore ambientale che funziona anche quando il vento sibila nel casco o il motore romba sotto di te.

Oltre alla funzione interfono, il G2 include anche una radio FM, ideale per ascoltare musica o tenerti aggiornato sul traffico e le notizie durante il tragitto. Compatibile con la maggior parte dei caschi (integrali, modulari, jet), è perfetto anche per altri mezzi come ATV, motoslitte o scooter. Versatilità allo stato puro.

Con una batteria che dura a lungo, puoi affrontare intere giornate in viaggio senza doverti preoccupare di ricaricare. Il design è robusto e pensato per resistere all’uso intenso, agli schizzi d’acqua e agli sbalzi di temperatura, proprio come te e la tua moto. Se conosci qualcuno che ama viaggiare su due ruote, il LEXIN G2 è una splendida idea regalo.

Che sia per un compleanno, una sorpresa o un regalo a te stesso… è una scelta intelligente e apprezzata: acquista LEXIN G2 Interfono Bluetooth a soli 123,37€ grazie al 14% di sconto e al coupon sconto aggiuntivo del 10%.