Finestra pulita senza il minimo sforzo: questo robot pulisce i vetri al posto tuo (ed è in sconto)

Pulire i vetri di casa è spesso una delle attività più trascurate, ma oggi la tecnologia mette a disposizione soluzioni che possono cambiare radicalmente la gestione delle superfici vetrate. Tra queste, il Tosima W5 si distingue per una serie di caratteristiche che puntano a semplificare la vita quotidiana, offrendo una pulizia accurata senza la necessità di interventi manuali. Attualmente proposto a un prezzo scontato di soli 125,75 euro su Amazon, consente di risparmiare rispetto al prezzo di listino, un dettaglio che rende il dispositivo ancora più interessante per chi cerca praticità e innovazione.

Un sistema di pulizia automatizzato per superfici vetrate

La tecnologia di spruzzo automatico bidirezionale rappresenta uno degli elementi più qualificanti del Tosima W5. Grazie a questa soluzione, il robot è in grado di distribuire in modo uniforme acqua e detergente su entrambe le facce del vetro, assicurando una copertura completa e riducendo il rischio di aloni. Il sistema di aspirazione a conversione di frequenza, con una potenza che oscilla tra 2600 e 3200 Pa, permette di affrontare efficacemente anche le macchie più resistenti, facilitando la rimozione di sporco e residui.

Un altro aspetto che caratterizza questo device è il sistema di navigazione supportato da intelligenza artificiale AI 3.0. Questa tecnologia consente al robot di mappare in autonomia la superficie da pulire, pianificando percorsi ottimali che riducono i tempi di intervento e migliorano la qualità del risultato. I sensori integrati riconoscono con precisione bordi e ostacoli, minimizzando il rischio di urti o cadute accidentali.

Sul fronte della sicurezza, il dispositivo adotta un approccio multiplo: oltre ai sensori, è presente una corda di sicurezza che protegge da eventuali cadute anche quando il robot viene utilizzato su finestre poste in altezza. La potente aspirazione funge da ulteriore garanzia, mantenendo il dispositivo saldamente ancorato alla superficie durante tutta la fase di pulizia.

La scelta di utilizzare ABS ad alta resistenza garantisce robustezza e durata nel tempo, un dettaglio non trascurabile per chi desidera un prodotto affidabile anche dopo utilizzi ripetuti. Il livello di rumorosità, pari a 60 dB, si mantiene su valori contenuti, rendendo possibile l’utilizzo del robot anche durante le ore diurne senza arrecare disturbo alle attività domestiche.

Il suo equilibrio tra tecnologia, sicurezza e facilità d’uso lo rende adatto a chi desidera ridurre il tempo dedicato alle pulizie senza rinunciare a risultati accurati. Costa solo 125,75 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

