Finalmente una luce che non stanca: lampada dimmerabile in sconto del 19%

La lampada Tyonto a doppia testa rappresenta una scelta versatile e tecnologicamente avanzata, perfetta per chi cerca un'illuminazione personalizzabile e potente, senza rinunciare al design e alla praticità. Proposta al prezzo promozionale di 19,99€, con uno sconto del 19% rispetto al listino originale di 24,69€, si distingue per un mix di caratteristiche tecniche e funzionali che ne fanno un'opzione interessante per cucine, sale e camere da letto.

Una soluzione versatile per ogni ambiente

Grazie a un’estensione massima di 80 cm e alle sue due teste regolabili in modo indipendente, la lampada Tyonto si adatta con facilità a configurazioni di lavoro diverse. La presenza di 240 LED integrati consente di raggiungere una luminosità massima di 1300 lumen, ideale per scrivanie di grandi dimensioni o postazioni con monitor multipli. Inoltre, la tecnologia integrata per la riduzione della luce blu e l'anti-riflesso garantisce un comfort visivo ottimale, particolarmente utile per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Uno dei punti di forza della Tyonto è il suo sistema di controllo dual-mode. Il telecomando wireless permette di gestire tutte le impostazioni comodamente a distanza, mentre il pannello touch, posizionato direttamente sulla testa della lampada, consente regolazioni rapide e intuitive. Gli utenti possono scegliere tra 10 livelli di luminosità e 5 temperature di colore, spaziando da tonalità calde di 2700K a tonalità fredde di 6500K, per un'illuminazione sempre adatta alle proprie esigenze.

Il design della Tyonto è pensato per offrire la massima praticità. Il braccio flessibile a 360° e il robusto morsetto in alluminio permettono di fissare la lampada a tavoli fino a 5 cm di spessore, eliminando l'ingombro di una base tradizionale. Inoltre, la funzione di memoria intelligente conserva le ultime impostazioni selezionate, semplificando l'utilizzo quotidiano.

La confezione include tutto il necessario per l'installazione e l'uso immediato: lampada, alimentatore, telecomando, kit di montaggio e manuale d'uso.

Scopri di più sulla lampada Tyonto e approfitta della promozione. Con la sua combinazione di prestazioni, design e prezzo competitivo, questa lampada rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca un’illuminazione di qualità, adatta sia all’ambiente domestico che professionale. Acquistala subito con uno sconto del 19%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.