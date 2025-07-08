Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
MiglioriFinalmente fresco senza ingombro: climatizzatore slim in super offerta per poche ore
8 lug 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Finalmente fresco senza ingombro: climatizzatore slim in super offerta per poche ore

Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB: 8000 BTU/h, design ultra-slim, funzioni avanzate e trasportabilità. Scopri il comfort a 269 euro.

Olimpia Splendid

Olimpia Splendid

Dolceclima Slim 8 WWB, il climatizzatore portatile di Olimpia Splendid, rappresenta una soluzione versatile e compatta per migliorare il comfort domestico. Disponibile a 269 euro su Amazon, questo modello si distingue per l’equilibrio tra efficienza e design, posizionandosi tra i più apprezzati della sua categoria.

Approfitta dello sconto Amazon

Dolceclima Slim 8 di Olimpia Splendid in offerta su Amazon

Con una capacità di raffreddamento di 8.000 BTU/h, è ideale per ambienti di piccole dimensioni, offrendo prestazioni soddisfacenti senza gravare sui consumi energetici. Certificato in classe energetica A, il dispositivo è progettato per coniugare funzionalità e sostenibilità, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni a basso impatto.

Olimpia Splendid, Dolceclima Slim 8 WWB, Climatizzatore Portatile 8.000 BTU/h, Ultra Slim Design, Classe A, Potenza 2,1 kW, Funzioni Raffrescamento, Deumidificazione, Ventilazione

Olimpia Splendid, Dolceclima Slim 8 WWB, Climatizzatore Portatile 8.000 BTU/h, Ultra Slim Design, Classe A, Potenza 2,1 kW, Funzioni Raffrescamento, Deumidificazione, Ventilazione

269 269 0%
Vedi l'offerta

Tra le sue caratteristiche principali, spicca la tecnologia "Follow Me", che permette al telecomando di funzionare come un termostato mobile. Questo sistema consente di rilevare la temperatura nell’area in cui si trova il telecomando, adattando automaticamente il funzionamento del climatizzatore per garantire un comfort personalizzato. La versatilità del Dolceclima Slim 8 WWB è ulteriormente ampliata dalle sue tre modalità operative: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione, per un utilizzo ottimale in ogni stagione.

L’installazione è semplice e veloce, grazie al kit incluso per l’espulsione dell’aria calda attraverso la finestra. Inoltre, il pannello di controllo digitale offre un’interfaccia intuitiva per regolare le impostazioni in modo rapido e senza complicazioni.

Approfitta del minimo storico su Amazon

Il Dolceclima Slim 8 WWB si propone come una scelta intelligente per chi desidera un climatizzatore portatile che unisca efficienza, facilità d’uso e un design salvaspazio. Grazie alle sue funzionalità avanzate e alla semplicità di gestione, rappresenta una soluzione pratica per migliorare il comfort abitativo in ogni stagione. Oggi costa solo 269 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata