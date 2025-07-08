Finalmente fresco senza ingombro: climatizzatore slim in super offerta per poche ore

Dolceclima Slim 8 WWB, il climatizzatore portatile di Olimpia Splendid, rappresenta una soluzione versatile e compatta per migliorare il comfort domestico. Disponibile a 269 euro su Amazon, questo modello si distingue per l’equilibrio tra efficienza e design, posizionandosi tra i più apprezzati della sua categoria.

Dolceclima Slim 8 di Olimpia Splendid in offerta su Amazon

Con una capacità di raffreddamento di 8.000 BTU/h, è ideale per ambienti di piccole dimensioni, offrendo prestazioni soddisfacenti senza gravare sui consumi energetici. Certificato in classe energetica A, il dispositivo è progettato per coniugare funzionalità e sostenibilità, rendendolo una scelta pratica per chi cerca soluzioni a basso impatto.

Tra le sue caratteristiche principali, spicca la tecnologia "Follow Me", che permette al telecomando di funzionare come un termostato mobile. Questo sistema consente di rilevare la temperatura nell’area in cui si trova il telecomando, adattando automaticamente il funzionamento del climatizzatore per garantire un comfort personalizzato. La versatilità del Dolceclima Slim 8 WWB è ulteriormente ampliata dalle sue tre modalità operative: raffreddamento, deumidificazione e ventilazione, per un utilizzo ottimale in ogni stagione.

L’installazione è semplice e veloce, grazie al kit incluso per l’espulsione dell’aria calda attraverso la finestra. Inoltre, il pannello di controllo digitale offre un’interfaccia intuitiva per regolare le impostazioni in modo rapido e senza complicazioni.

Il Dolceclima Slim 8 WWB si propone come una scelta intelligente per chi desidera un climatizzatore portatile che unisca efficienza, facilità d’uso e un design salvaspazio. Grazie alle sue funzionalità avanzate e alla semplicità di gestione, rappresenta una soluzione pratica per migliorare il comfort abitativo in ogni stagione. Oggi costa solo 269 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.