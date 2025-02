Film, serie e giochi con qualità top: Philips PHS6808 Smart TV, compatibile con Alexa e Google Assistant, ora a un prezzo imperdibile con il 36% di sconto

Philips PHS6808 è una Smart TV LED da 80 cm (32 pollici) pensata per chi cerca un’esperienza di visione fluida e immersiva in un formato compatto e accessibile. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, supporto per HDR10 e il sistema audio Dolby Atmos, questa TV è perfetta per guardare film, serie TV e contenuti in streaming con immagini nitide e un sound corposo, caldo e avvolgente.

Grazie allo sconto del 36% su Amazon, puoi acquistare questo gioiello a soli 158,99€, un prezzo molto competitivo per un terminale del genere.

Philips PHS6808 32’’: la Smart TV LED compatta con HDR10 e Dolby Atmos

Il display LED del Philips PHS6808 offre una risoluzione HD potenziata dalla tecnologia Pixel Plus HD, che migliora i dettagli, il contrasto e la nitidezza delle immagini. Il supporto HDR10 garantisce colori più realistici e profondi, aumentando il livello di dettaglio sia nelle scene più luminose che in quelle più scure.

Non solo immagini di qualità: il comparto audio di questa Smart TV è potenziato dal Dolby Atmos, una tecnologia che espande il suono nello spazio per un effetto surround più realistico. Gli altoparlanti da 10W offrono un audio chiaro e bilanciato, migliorando l’esperienza di visione sia per film d’azione che per eventi sportivi o concerti.

La Smart TV Philips PHS6808 è dotata del sistema operativo SAPHI, una piattaforma intelligente che offre un’interfaccia semplice e reattiva per accedere rapidamente alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube.

Con il supporto per Google Assistant e Alexa, la TV può essere controllata anche tramite comandi vocali, rendendo ancora più intuitivo il cambio di canale, la regolazione del volume o la ricerca di contenuti.

Con uno schermo da 32 pollici risulta perfetta per le camere da letto, le cucine, i piccoli salotti o anche le case vacanza. Il suo design sottile e moderno si adatta facilmente a qualsiasi arredamento, e hai anche la possibilità di fissarlo ad parete tramite l’attacco VESA.

La Smart TV Philips PHS6808 da 32’’ è una scelta obbligata per chi cerca una TV compatta, smart e con tecnologie moderne a un prezzo vantaggioso. Corri a prenderla su Amazon al prezzo speciale di soli 158,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.