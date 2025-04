Faretto solare INTELAMP: illumini gli esterni e risparmi con il 24% di sconto

Illuminare gli spazi esterni in modo efficiente e sostenibile oggi è più semplice grazie al faretto solare di INTELAMP. Questo dispositivo, ora in promozione su Amazon a 37,99€, offre un interessante risparmio rispetto al prezzo originale di 49,99€. Grazie a uno sconto del 24%, è la scelta ideale per chi cerca qualità e risparmio.

Tre modalità di illuminazione, sicurezza garantita

Il cuore del prodotto è un pannello solare di dimensioni extra-large, ben 40 pollici quadrati, che garantisce un’efficienza superiore rispetto alla media. A supporto troviamo una batteria al litio ferro fosfato da 6000mAh, in grado di assicurare autonomia prolungata e una durata complessiva fino a 50.000 ore. Con una potenza luminosa di 1200 lumen e un angolo di illuminazione di 270 gradi, il faretto si distingue per la sua capacità di illuminare ampie aree con una luce intensa e uniforme.

La versatilità del dispositivo è ulteriormente arricchita da tre modalità di funzionamento intelligenti. È possibile scegliere tra un’illuminazione costante che si intensifica al passaggio, una modalità a basso consumo che diventa più intensa al rilevamento di movimento e lo spegnimento automatico in assenza di necessità. Questo sistema consente di adattare l’illuminazione alle esigenze specifiche, garantendo sempre il massimo risparmio energetico.

Un aspetto innovativo è rappresentato dal sistema a doppio sensore, progettato per ampliare l’angolo di rilevamento fino a 180 gradi. Questo consente di individuare movimenti anche laterali, migliorando l’efficacia del faretto come strumento di sicurezza per il perimetro esterno. La certificazione IPX6, inoltre, lo rende resistente a pioggia e condizioni atmosferiche avverse, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi stagione.

Per quanto riguarda l’installazione, il prodotto si distingue per la sua semplicità. La confezione include tutti gli accessori necessari e un manuale illustrato dettagliato, rendendo possibile il montaggio su diverse superfici come muri, legno, tronchi d’albero o pali. La struttura in plastica ABS resistente e il design bianco minimalista lo rendono un elemento discreto e durevole per ogni ambiente esterno.

Con INTELAMP, efficienza energetica e sostenibilità si incontrano per offrire una soluzione avanzata per l’illuminazione esterna. La combinazione di tecnologia all’avanguardia e materiali di qualità ne fa un investimento intelligente per chi desidera migliorare la sicurezza e l’estetica dei propri spazi esterni. Approfitta dell’offerta e acquista il faretto Led a soli 37,99€, con uno sconto limitato del 24%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.