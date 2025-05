Fai la differenza nel tuo hotel o B&B con una cassaforte sicura: in offerta ancora per poco

Quando si tratta di garantire sicurezza e discrezione in contesti ricettivi, la cassaforte YALE (serie Guest) si presenta come una soluzione versatile e funzionale. Progettata per rispondere alle esigenze di hotel, B&B e case vacanze, questa cassaforte è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 79,99 euro, con un ribasso significativo del 41% rispetto al prezzo originale di 134,99 euro. Un’opportunità interessante per chi desidera integrare un elemento di sicurezza di qualità nella propria struttura.

A disposizione dei tuoi ospiti, può conservare di tutto in sicurezza

Concepita specificamente per il settore dell’ospitalità, questa cassaforte consente agli ospiti di impostare un codice PIN personalizzato, variabile tra 4 e 8 cifre. Per chi desidera un’esperienza ancora più discreta, è possibile disattivare il segnale acustico durante l’apertura, una caratteristica che non passa inosservata per chi cerca un prodotto attento ai dettagli.

Dal punto di vista della gestione, la cassaforte YALE si distingue per la presenza di un codice master, pensato per offrire accesso in caso di emergenza o nel caso in cui un ospite dimentichi la combinazione. Inoltre, il sistema di blocco automatico garantisce un ulteriore livello di sicurezza: dopo tre tentativi errati, la tastiera si disabilita per tre minuti, emettendo un segnale d’allarme per avvisare di un possibile tentativo di manomissione.

Tra le specifiche tecniche che meritano attenzione, spicca il meccanismo di chiusura solenoide anti-urto con tecnologia anti-bumping, progettato per resistere ai tentativi di effrazione. Il display LCD retroilluminato facilita l’utilizzo anche in ambienti con scarsa illuminazione, mentre la batteria esterna semplifica la manutenzione e la sostituzione. Le dimensioni di 20 x 43 x 20 cm, combinate con un peso di 7,7 kg, offrono spazio sufficiente per custodire dispositivi elettronici come laptop e altri oggetti di valore, proteggendoli grazie a un rivestimento interno in moquette che evita graffi o danni accidentali.

Un ulteriore punto di forza è la facilità di installazione. Grazie ai fori pre-perforati e ai bulloni inclusi, la cassaforte può essere fissata saldamente sia a parete che a pavimento, adattandosi così a diversi contesti d’uso, dal domestico al professionale. Questa versatilità rende il prodotto un investimento pratico e affidabile per chiunque voglia migliorare il livello di sicurezza senza complicazioni.

Il marchio YALE, noto per la sua lunga tradizione nel settore della sicurezza, si conferma ancora una volta sinonimo di qualità e affidabilità. In conclusione, la cassaforte YALE si propone come una soluzione ideale per chi desidera offrire ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno sicura e confortevole. Un prodotto pensato per coniugare praticità, discrezione e affidabilità, ora disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso: acquistala in offerta a 79,99 euro, con uno sconto a tempo limitato del 41%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.