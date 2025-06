Fai-da-te senza stress: il trapano avvitatore con doppia batteria e luce LED, ora in offerta lampo

Il trapano avvitatore JYGMPRO 21V appresenta una soluzione versatile e performante per chi cerca uno strumento adatto a molteplici esigenze. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 43,32€, beneficia di una riduzione del 46% rispetto al listino originale, offrendo un rapporto qualità-prezzo notevole per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Trapano avvitatore a batteria in promozione: approfittane adesso

La caratteristica distintiva di questo modello è la sua versatilità, garantita dalle tre modalità operative: avvitamento, perforazione standard e perforazione a percussione. Questa configurazione lo rende adatto a lavorare su diversi materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Inoltre, la coppia di 42Nm assicura potenza sufficiente anche per i lavori più impegnativi, rispondendo alle necessità di precisione e forza richieste da molte applicazioni.

Un altro punto di forza è rappresentato dall’autonomia. La confezione include due batterie agli ioni di litio da 2,0Ah, che si ricaricano completamente in soli 90 minuti. L’indicatore di carica integrato è un’aggiunta pratica per monitorare l’autonomia residua e pianificare al meglio le sessioni di lavoro.

Per quanto riguarda le prestazioni, il trapano offre due velocità regolabili (0-550 RPM e 0-1850 RPM), permettendo di adattare la velocità al tipo di materiale e all’operazione da eseguire. La frizione a 25 posizioni, invece, garantisce una regolazione precisa della potenza, prevenendo il rischio di danneggiare i materiali o le viti durante l’uso.

Infine, la dotazione accessoria è completa e include punte per diversi materiali, inserti per avvitare e un albero flessibile, tutti organizzati in una pratica valigetta per il trasporto.

Con il trapano avvitatore JYGMPRO 21V, hai a disposizione uno strumento che unisce potenza, versatilità e praticità. Se sei alla ricerca di un utensile affidabile per i tuoi progetti, questa offerta rappresenta un’opportunità da considerare seriamente.

