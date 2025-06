Fai-da-te al top: il trapano avvitatore a doppia velocità è scontato del 5% (solo per poche ore)

Il trapano avvitatore a batteria che combina prestazioni elevate e praticità: scopri il modello di AKZWOXRO da 21V, un'opzione interessante per chi cerca uno strumento versatile a un prezzo accessibile. Disponibile oggi con uno sconto significativo, è proposto a 32,48 euro invece di 59,98 euro. Questo modello si distingue per le sue funzionalità progettate per semplificare lavori di foratura e avvitamento, adattandosi a diversi contesti e materiali.

Prestazioni adattabili a ogni esigenza

Uno degli aspetti che rende l'AKZWOXRO 21V una scelta accattivante è la sua capacità di offrire tre modalità operative: avvitamento, perforazione standard e perforazione a percussione. Grazie a una coppia massima di 42Nm, questo strumento garantisce un'ottima resa su materiali come legno, metallo e plastica. Inoltre, il mandrino autoserrante da 10 mm facilita la sostituzione rapida degli accessori, migliorando l'efficienza durante il lavoro.

Dotato di una batteria da 2,0Ah, questo trapano avvitatore offre una ricarica completa in soli 90 minuti, riducendo i tempi di inattività. L'indicatore di carica integrato è un ulteriore vantaggio, permettendo di monitorare lo stato della batteria e pianificare le attività senza interruzioni improvvise. La tecnologia agli ioni di litio non solo assicura una durata prolungata, ma rende il dispositivo affidabile anche in contesti di utilizzo intensivo.

Un altro punto di forza è l'attenzione al comfort dell'utente. L'impugnatura ergonomica rivestita in gomma riduce l'affaticamento, rendendo il dispositivo comodo da usare anche per periodi prolungati.

La luce LED integrata rappresenta un'aggiunta pratica, particolarmente utile in ambienti poco illuminati. Con un peso contenuto di soli 1,7 kg e una clip per cintura inclusa, si dimostra ideale anche per lavori in elevazione o in spazi ristretti.

Il set fornito con il trapano comprende 22 accessori, selezionati per rispondere alle esigenze più comuni. Tra questi, punte elicoidali, punte per percussione e diversi inserti per avvitatore, oltre alla batteria e al caricatore. Questo rende il prodotto pronto all'uso fin da subito, senza necessità di acquisti aggiuntivi. Scopri tutti i dettagli e approfitta dell’offerta; su Amazon costa 32.48€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.