F417 Drone pieghevole con doppia fotocamera HD: conquista grandi e piccoli in SUPER SCONTO

Se sei alla ricerca di un drone che possa essere adatto sia ai più grandi che ai più piccoli sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 57% sul Drone pieghevole F417 che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 59,99€. Approfittane adesso!

Tutte le caratteristiche del Drone pieghevole

Questo Drone è dotato di una striscia LED a colori, è perfetto anche per voli notturni. Un effetto visivo unico che rende il volo notturno entusiasmante e sicuro, ideale come regalo per ragazzi adulti appassionati. Questo Drone dispone di una telecamera HD in 1080P con una lente elettrica regolabile a 90°, in grado di catturare immagini dettagliate dall’alto.

Perfetto per video in diretta FPV, offre una prospettiva unica. Con un motore brushless potente e durevole, questo drone con telecamera offre prestazioni elevate e minore usura. Grazie alla doppia fotocamera e al flip 3D, il mini drone è perfetto per acrobazie e riprese spettacolari.

La batteria modulare garantisce un tempo di volo prolungato, ideale per esplorazioni e divertimento all'aperto. Il design pieghevole permette di portare questo drone ovunque, rendendolo pratico e compatto per ogni avventura.

Con decollo/atterraggio a un tocco e mantenimento dell'altitudine, oltre al posizionamento ottico che garantisce stabilità in volo, questo drone è facile da controllare per tutti. Si tratta di un dispositivo facile da usare e proprio per questo molto divertente e pratico. Con le spese di spedizione pari a 0 questo Drone è un'enorme occasione da non lasciarsi scappare.

