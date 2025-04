Eve Aqua: minimo storico su Amazon per il regolatore d'acqua che rende smart l'irrigazione

Eve Aqua è un ottimo regolatore dell'acqua che può integrarsi nel proprio ecosistema Smart Home diventando un accessorio comodissimo da utilizzare per gestire l'irrigazione del giardino, sfruttando la possibilità di utilizzo da remoto oltre che la programmazione delle attività. Il dispositivo è dotato di connettività Bluetooth ed è compatibile con Apple Home, Matter e Thread.

Anche l'irrigazione diventa smart

Con Eve Aqua è possibile regolare in modo smart il sistema di irrigazione di casa, andando a programmare il funzionamento, con possibilità anche di gestirlo da remoto, con funzioni come la chiusura automatica e il monitoraggio del consumo di acqua, essenziale per i sistemi più articolati. Il dispositivo è compatibile con la tecnologia Matter e con HomeKit. Si tratta, quindi, di un accessorio smart, ricco di funzionalità e ora proposto con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Eve Aqua con un prezzo scontato di 99 euro, grazie a uno sconto flash di 50 euro sul prezzo di vendita. Grazie a questa nuova promozione è possibile acquistare il regolatore d'acqua smart al nuovo minimo storico. L'accessorio di Eve è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, utilizzando una carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione in corso, che terminerà a breve, basta premere sul box qui sotto.