Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Migliori
Esterni sempre illuminati grazie ai faretti solari: quattro pezzi scontati del 23%
31 ago 2025
Esterni sempre illuminati grazie ai faretti solari: quattro pezzi scontati del 23%

Luci led da esterno che si ricaricano con i raggi solari: il pacchetto da quattro faretti è in offerta del 23%.

Quando si tratta di migliorare la gestione dell’illuminazione esterna senza gravare sui consumi energetici, la soluzione proposta da questo set luci solari – ora in promozione – si distingue per versatilità e autonomia. Il kit composto da quattro lampade solari è in offerta al prezzo di 23,20 euro, con uno sconto del 23%: una soluzione che ti permette di rinnovare spazi come giardini, vialetti o aree di passaggio senza particolari vincoli di installazione e con un occhio di riguardo al risparmio energetico.

Una soluzione autonoma e flessibile per gli spazi esterni

Il set si basa su una tecnologia LED ad alta efficienza, integrando 202 LED per lampada in grado di offrire una copertura luminosa a 270°. Questo consente di ottenere una diffusione della luce uniforme e capillare, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione costante e affidabile durante le ore serali. La scelta di un’alimentazione solare si rivela strategica non solo in ottica di sostenibilità ambientale, ma anche per la possibilità di azzerare i costi in bolletta relativi all’illuminazione esterna.

Uno degli aspetti che caratterizza il prodotto è la sua autonomia: dopo una ricarica di circa 6-8 ore grazie all’esposizione solare, ogni lampada può garantire fino a 8 ore di funzionamento continuo durante la notte. Questa caratteristica permette di coprire senza interruzioni l’intero arco notturno, offrendo una soluzione affidabile anche in assenza di alimentazione elettrica tradizionale.

Il sistema è dotato di un sensore di movimento PIR con un raggio di rilevamento che arriva fino a 5 metri. In questo modo, l’illuminazione viene attivata o intensificata solo quando effettivamente necessario, ottimizzando la durata della carica e riducendo eventuali sprechi. L’utente può selezionare fra tre diverse modalità operative, adattando il funzionamento delle lampade alle specifiche esigenze dell’ambiente:

  • illuminazione costante a intensità media dal tramonto fino all’alba;
  • modalità standby con intensificazione al rilevamento di movimento;
  • attivazione esclusiva in presenza di movimento.

Questa flessibilità rende il set adatto sia a chi desidera una luce costante, sia a chi preferisce un sistema più discreto che si attivi solo al passaggio.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalla certificazione IP65 che garantisce la resistenza alle intemperie, abbinata a una struttura in ABS di qualità superiore. Questo permette alle lampade di mantenere le proprie funzionalità anche in condizioni climatiche avverse, come piogge intense o sbalzi di temperatura.

L’installazione è pensata per essere accessibile a tutti: le lampade possono essere fissate sia tramite le viti incluse, sia con il nastro biadesivo fornito nella confezione, senza necessità di interventi professionali o attrezzi specifici.

Il set di faretti solari in promozione si inserisce in un panorama di prodotti per l’illuminazione esterna che punta su soluzioni ecosostenibili e di semplice utilizzo, senza la necessità di dover ricorrere a interventi invasivi o modifiche strutturali. Chi cerca un sistema di illuminazione solare affidabile, flessibile e semplice da installare, non deve perdere questa promozione: acquista il pacchetto da 4 scontato del 23%.

