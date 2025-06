Estate senza punture? Queste racchette USB ricaricabili sono il tuo scudo (e sono anche in offerta lampo)

Per chi desidera dire basta agli insetti fastidiosi durante le serate estive, la racchetta elettrica YISSVIC rappresenta una soluzione tecnologica che unisce efficacia e praticità. Disponibile al prezzo di 30,95 euro, questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di rispondere alle esigenze di chi cerca un ambiente libero da zanzare e moscerini.

Il bundle che comprende due racchette anti-zanzare è in promozione

Il cuore del dispositivo è rappresentato da una tensione di 4000 V, che garantisce l'eliminazione immediata degli insetti al contatto. Tuttavia, ciò che lo rende particolarmente interessante è la funzione di trappola UV integrata: attivando la modalità "Auto ZAP", una luce ultravioletta attira gli insetti, consentendo al dispositivo di agire in autonomia durante la notte. Questa funzione si rivela ideale per chi preferisce un approccio senza interventi manuali.

Un altro aspetto che colpisce è la batteria ricaricabile da 1500 mAh, progettata per garantire una lunga durata. Il dispositivo si ricarica comodamente grazie al moderno connettore USB-C, compatibile con adattatori da parete, power bank e computer portatili.

La racchetta è dotata di un sistema protettivo a triplo strato, pensato per evitare contatti accidentali con la griglia elettrificata.

Per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile ed ecologica contro gli insetti, le racchette di YISSVIC rappresentano un'opzione valida. Compra ora il bundle comprendente due pezzi al costo scontato di soli 30,95€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

