Estate rovente? Il Pinguino De'Longhi (l'originale) ti salva dall'afa: ben 176€ di sconto

Quando si parla di climatizzatore portatile, si pensa immediatamente al Pinguino De’Longhi: un elettrodomestico che si distingue per efficienza e comfort, la scelta ideale per chi cerca un condizionatore portatile versatile e rispettoso dell'ambiente.

Progettato per offrire un'esperienza ottimale durante i mesi più caldi, il Pinguino De’Longhi è ora disponibile al prezzo di soli 499,99 euro, grazie a uno sconto di ben 176 euro rispetto ai 675,99 euro di listino. La combinazione tra efficienza energetica di classe A e l'uso del refrigerante naturale ne fa un'opzione rispettosa dell'ambiente e orientata al risparmio energetico.

Tra i migliori climatizzatori portatili in circolazione

Tra le caratteristiche principali, spicca la capacità di raffreddare ambienti fino a 90 m³, con tre modalità operative: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione. La possibilità di scegliere tra tre velocità di ventilazione consente di adattare il funzionamento alle esigenze personali, mentre il livello di rumorosità contenuto a 63 dB lo rende adatto anche per camere da letto o studi. La presenza di pareti insonorizzate e un ventilatore a doppia velocità contribuiscono ulteriormente a ridurre il disturbo acustico.

L'interfaccia del dispositivo è stata progettata per garantire la massima semplicità d'uso. Il pannello di controllo touch, combinato con un telecomando, permette di gestire facilmente tutte le impostazioni anche a distanza. La mobilità è assicurata da pratiche maniglie e rotelle integrate, rendendo agevole lo spostamento tra le stanze.

Con un consumo energetico di 1100 watt e un'alimentazione standard a 240 Volt, il Pinguino si pone come una soluzione equilibrata tra prestazioni e consumi. Il timer programmabile fino a 24 ore rappresenta un ulteriore elemento di praticità, che consente di ottimizzare l'uso in base alle proprie abitudini quotidiane.

In termini di design e sostenibilità, l'impiego del gas refrigerante naturale R290 sottolinea l'impegno verso una riduzione dell'impatto ambientale, senza compromettere le prestazioni. Questo gas, oltre a essere ecologico, è non tossico e migliora l'efficienza complessiva del dispositivo.

Se stai cercando un condizionatore portatile che combini efficienza, silenziosità e un design pensato per il comfort domestico, il Pinguino De’Longhi rappresenta una scelta valida e conveniente. Approfitta dell’offerta in corso per acquistarlo scontato del 26%.

