Estate al fresco con il condizionatore portatile di Olimpia Splendid: lo paghi POCHISSIMO (-19%)

L’arrivo della stagione calda porta con sé la necessità di trovare soluzioni efficaci per il raffrescamento domestico, soprattutto quando gli spazi sono limitati e la praticità diventa un requisito imprescindibile. In questo contesto, il climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB si distingue per la sua capacità di unire funzionalità e compattezza, proponendosi come scelta adatta a chi desidera mantenere un ambiente confortevole senza sacrificare l’estetica o l’ingombro. Disponibile attualmente su Amazon a un prezzo di 219 euro, con una riduzione rispetto al listino originario, il dispositivo rappresenta una soluzione da valutare con attenzione per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile.

Dimensioni compatte e facilità di trasporto

Uno degli elementi che più colpiscono nell’Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB è senza dubbio la sua larghezza di soli 29 centimetri, che permette di posizionarlo anche in stanze dove lo spazio è prezioso. Le dimensioni complessive si accompagnano a un peso di 21 kg, rendendo il climatizzatore facilmente trasportabile da una stanza all’altra grazie alle ruote multidirezionali. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per chi vive in appartamenti piccoli o in ambienti in cui la flessibilità di utilizzo rappresenta un valore aggiunto.

Il dispositivo integra inoltre modalità automatiche per adattarsi alle diverse esigenze, tra cui la funzione Auto per una gestione intelligente delle impostazioni, il riavvio automatico in caso di interruzione di corrente, la modalità Sleep per ridurre il rumore durante le ore notturne e la funzione Shortcut per richiamare rapidamente le preferenze salvate.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Dolceclima Slim 8 offre una potenza di 8.000 BTU/h, risultando adatto per il raffrescamento di ambienti di medie dimensioni. La classe energetica A assicura consumi contenuti, permettendo di utilizzare il dispositivo anche per periodi prolungati senza incidere in modo significativo sulla bolletta elettrica. L’interfaccia digitale è pensata per semplificare l’interazione, offrendo un accesso diretto alle principali funzioni tramite comandi intuitivi.

Tra le dotazioni tecnologiche, merita una menzione la funzione Follow Me, che consente al telecomando di rilevare la temperatura esattamente dove si trova l’utente, regolando di conseguenza il flusso d’aria per un comfort personalizzato.

Alla luce delle sue caratteristiche, l’Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB si conferma come una proposta equilibrata per chi desidera una soluzione compatta, funzionale e attenta ai consumi. Compralo adesso in sconto a soli 219,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

