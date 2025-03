Esperienza cinematografica sempre con te: proiettore portatile con Android TV audio potente e compatibilità 4K, OFFERTA LAMPO

Se siete alla ricerca di un nuovo proiettore siete nel posto giusto e in particolar modo lo siete se state cercando un proiettore portatile. La primavera e l'estate si avvicinano e non c'è niente di meglio che sfruttare il proprio proiettore per guardare film/sport e chi più ne più ne metta insieme ai propri cari e ai propri amici all'aperto (o semplicemente su una parete molto ampia). Su Amazon, oggi, il proiettore portatile XGIMI MoGo 2 Pro viene scontato del 36% e viene venduto a 299€. Sfrutta ora questa promo lampo!

Proiettore portatile a meno di 300€: su Amazon oggi è possibile con questa promozione lampo!

Questo proiettore è dotato di tecnologia di adattamento smart allo schermo: offre una correzione trapezoidale e un autofocus rapidi, accurati e automatici, senza che le regolazioni dell'immagine interrompano la visione.

L'esperienza offerta da questo proiettore è facilitata dal design portatile, a tratti tascabile: largo meno di 5 pollici che sta in mano o facilmente in borsa, progettato per offrire un'esperienza visiva e sonora professionale senza limiti di spazio.

Godetevi un suono doppio e tridimensionale con gli altoparlanti 2×8W e il Dolby Audio di cui dispone. Grazie a un diaframma visibile appositamente progettato, l'effetto dei bassi supererà di gran lunga le vostre aspettative.

La proiezione da 400 ISO lumen con lo standard di temperatura colore D65 di Hollywood e il 90% di gamma cromatica DCI-P3 offre colori pieni con dettagli brillanti e realistici. Infine potrete godervi l'ultima versione di Android TV e accedere a tutte le piattaforme di streaming più note: Netflix, Prime Video, Disney+ ecc... Spese di spedizione pari a 0!

Su Amazon, oggi, il proiettore portatile XGIMI MoGo 2 Pro con Android TV viene scontato del 36% e viene venduto a 299€. Approfittane prima che scada!