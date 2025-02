Esperienza audio Hi-Res con le cuffie Anker Q30: ancellazione attiva del rumore e 40 ore di autonomia ad un ottimo prezzo

Sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie bluetooth? Delle cuffie che assicurino un elevato livello di comfort nell'utilizzo prolungato, la cancellazione del rumore e un suono cristallino. Oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth Anker Q30 vengono messe in offerta con uno sconto attivo e applicato del 13% per un costo totale e finale di 69,99€. Acquistale subito in promozione!

Cuffie bluetooth Anker Q30 in offerta Amazon: ecco le caratteristiche di questo prodotto

Ascolta ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm di queste cuffie. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

Mantieni la tua concentrazione su ciò che stai ascoltando (brani e podcast) con la cancellazione attiva del rumore ibrida. I doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica.

Personalizza la cancellazione del rumore in 3 modalità: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

Le cuffie riproducono fino a 40 ore di musica in modalità di cancellazione del rumore. La modalità standard estende il tempo di riproduzione a 60 ore, mentre una breve ricarica di 5 minuti ti offre 4 ore di ascolto. Con le spese di spedizione pari a 0, queste cuffie risultano essere un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo paio di dispositivi bluetooth senza fili.

Oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth Anker Q30 vengono messe in offerta con uno sconto attivo e applicato del 13% per un costo totale e finale di 69,99€. Aggiungile subito al tuo carrello!