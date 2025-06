Erba alta in giardino? La sistemi in un attimo con il tagliabordi a batteria (a metà prezzo)

Scopri il decespugliatore JYGMPRO 21V, un'opzione interessante per chi desidera prendersi cura del proprio giardino con un attrezzo pratico e performante. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 59,18€, rappresenta un'occasione per risparmiare praticamente la metà rispetto al prezzo di listino originale di 115,98€.

Efficiente e silenzioso, ricco di accessori inclusi

Questo modello si distingue per il motore brushless, capace di raggiungere fino a 8500 giri al minuto. Rispetto ai tradizionali motori a carbonio, garantisce una durata superiore del 200%, una potenza incrementata del 90% e una significativa riduzione del rumore del 90%. Tali caratteristiche lo rendono ideale anche per l'uso in ambienti residenziali, dove la silenziosità è essenziale.

Il decespugliatore è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 2000mAh, assicurando un'autonomia sufficiente per giardini di piccole e medie dimensioni. Il design ergonomico, con impugnatura in gomma morbida e manico ausiliario regolabile a 180°, contribuisce a migliorare l'esperienza d'uso. Inoltre, il tubo telescopico consente di adattare l'altezza da 100 a 125 cm, garantendo una postura confortevole per ogni utilizzatore.

Tra i punti di forza spicca la testa di taglio orientabile a 90°, che permette di passare agevolmente dalla funzione di decespugliatore a quella di tagliabordi. La dotazione comprende sia fili di taglio per l'erba più morbida che lame in metallo per affrontare la vegetazione più resistente. La sicurezza è stata attentamente considerata, con due blocchi di sicurezza per prevenire avviamenti accidentali e un deflettore rotante per evitare la dispersione di detriti.

Il montaggio del dispositivo è semplice e veloce. La confezione include due fili da 5 metri, due lame in metallo, una piastra in ferro, due chiavi, due batterie da 2,0Ah con caricabatterie e un manuale di istruzioni. Per monitorare l'autonomia residua, sia l'impugnatura che la batteria sono dotate di indicatori di carica.

Se sei alla ricerca di un attrezzo versatile e affidabile per la manutenzione del verde, il decespugliatore JYGMPRO 21V potrebbe essere la soluzione ideale. Approfitta dell'offerta su Amazon per portarlo a casa con il 49% di sconto e scoprire un nuovo modo di prenderti cura del tuo giardino.

