Erba alta? Il tagliabordi è il gadget dell’estate e la elimina in un lampo: approfitta dell'offerta su Amazon

Il tagliabordi WORKPROX 20V rappresenta una scelta versatile e pratica per chi desidera prendersi cura del proprio giardino senza fatica. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 15%, è proposto al prezzo di 84,99€ rispetto al listino originale di 99,99€. Questo modello si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a giardini di dimensioni medio-piccole.

Tagliabordi WORKPROX: best buy a questo prezzo

Uno degli elementi di maggiore interesse è la batteria multifunzionale da 20V e 4,0Ah, progettata per essere ricaricata comodamente tramite un cavo Type-C incluso nella confezione. Questa soluzione elimina la necessità di caricabatterie dedicati, offrendo una maggiore flessibilità. Inoltre, la batteria funge anche da power bank, con porte USB-C e USB-A integrate per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tagliabordi WORKPROX si avvale di un motore che raggiunge i 9500 giri al minuto, garantendo un’ampiezza di taglio di 30 centimetri. Questa configurazione è ideale per prati e giardini non troppo estesi. Nella confezione sono incluse due bobine di filo in nylon resistente da 5 metri ciascuna, dotate di un sistema di rilascio e taglio automatico che riduce le operazioni manuali.

Un altro punto di forza del dispositivo è il comfort d’uso. Con un peso di soli 1,9 kg (escludendo la batteria), il tagliabordi risulta maneggevole e facile da utilizzare anche per periodi prolungati. La testina regolabile e i manici anteriori adattabili permettono di personalizzare l’uso in base alle proprie esigenze. Inoltre, le ruote laterali integrate facilitano il taglio preciso lungo i bordi del prato.

Con queste caratteristiche, il prodotto di WORKPROX si presenta come una soluzione moderna e funzionale per la manutenzione del giardino. Acquistalo adesso a soli 84,99€, IVA inclusa.

