Emergenze auto? Nessun problema con l’avviatore BRPOM con torcia LED e porta USB, ora in SUPER offerta

L’avviatore per la batteria dell’auto di BRPOM è un dispositivo di emergenza da 6000A e 26.800 mAh, progettato per riavviare veicoli a benzina fino a 10.0L e diesel fino a 8.0L. Include torcia a LED integrata e porte USB per ricaricare smartphone e altri dispositivi elettronici. Attualmente lo trovi in vendita su Amazon a soli 56,57 euro, con IVA inclusa e sconto del 5% in offerta a tempo limitato.

Avviatore per auto 6000A da BRPOM: potenza per motori fino a 10.0L con torcia LED e ricarica USB

La corrente di picco da 6000 ampere consente l’avvio immediato della batteria anche in condizioni critiche, come temperature rigide o lunghi periodi di inutilizzo del veicolo. Il dispositivo è compatibile con automobili, SUV, moto, camper e piccoli mezzi commerciali.

La batteria interna ad alta capacità da 26.800 mAh può essere utilizzata anche come power bank, grazie alle porte USB integrate. Questo lo rende utile anche in viaggio, per ricaricare telefoni, tablet o dispositivi GPS in assenza di corrente.

La struttura compatta e robusta è pensata per essere riposta facilmente nel vano portaoggetti o nel bagagliaio. L’impugnatura antiscivolo e il design antiurto ne facilitano l’uso in condizioni difficili.

Il dispositivo integra una torcia LED multifunzione, utile in caso di emergenza notturna o per illuminare il vano motore. Sono disponibili tre modalità di illuminazione: luce fissa, strobo e SOS. Non di meno, è dotato di un sistema per la protezione da inversione di polarità, sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. I morsetti intelligenti con chip di sicurezza garantiscono un uso affidabile anche per utenti non esperti.

L’avviatore di BRPOM è una soluzione potente e multifunzione per affrontare le emergenze su strada. Con alta capacità, torcia integrata e funzione power bank, offre praticità in ogni contesto. Il prezzo di 56,57 euro, con IVA inclusa e sconto del 5%, è attualmente valido in offerta a tempo limitato su Amazon.