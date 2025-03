Efficienza, comodità e controllo smart: ciabatta multipresa TP-Link in SUPER OFFERTA

TP-Link è un'azienda molto attiva nella produzione di dispositivi per la casa e che semplifica la gestione dei dispositivi tecnologici. Inoltre, in particolar modo, questo prodotto aiuta anche nella gestione della cavetteria e per avere maggiore ordine: infatti, su Amazon, oggi viene applicato uno sconto molto interessante del 28% sulla ciabatta multipresa targata proprio TP-Link che viene venduta al prezzo totale e finale d'acquisto di 35,99€. Acquistala ora in offerta!

Ciabatta multipresa TP-Link: ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto

Con questa ciabatta puoi controllare separatamente 3 prese intelligenti sulla presa multipla tramite app o comandi vocali. Presente anche una forma di ricarica rapida da 18 W: supporta fino a 18 W e ricarica QC3.0 per dispositivi compatibili. Puoi controllare i tuoi dispositivi collegati direttamente anche dallo smartphone o con gli assistenti smart.

Disponibile anche un telecomando con cui puoi accendere e spegnere istantaneamente i dispositivi collegati ovunque ti trovi tramite l'app Tapo. Inoltre è disponibile anche un programma di pianificazione: preimposta una pianificazione per gestire automaticamente i dispositivi.

Grazie alla presenza dei timer puoi creare elenchi di timer per il conto alla rovescia per l'elettronica collegata e, in aggiunta è disponibile anche il controllo vocale con cui puoi gestire la tua presa intelligente con i comandi vocali tramite Amazon Alexa o l'Assistente Google.

Si tratta, dunque, di un prodotto smart molto interessante e che aiuta e supporta la gestione dei propri dispositivi elettronici. Con le spese di spedizione pari a 0 questo prodotto in maxi offerta su Amazon risulta essere molto allettante e interessante da acquistare.

Su Amazon, oggi viene applicato uno sconto molto interessante del 28% sulla ciabatta multipresa targata proprio TP-Link che viene venduta al prezzo totale e finale d'acquisto di 35,99€. Cogli al volo l’offerta e aggiungila al carrello!