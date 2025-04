ECOVACS: il robot tagliaerba per la cura del tuo giardino ora con 200€ di sconto

Rendere la cura del prato un'operazione precisa e senza sforzo è oggi possibile grazie al robot tagliaerba ECOVACS GOAT G1-800. Scopri come questo dispositivo rivoluziona la manutenzione del giardino con una combinazione di tecnologie avanzate e un design pensato per la semplicità d'uso. Attualmente disponibile a 699 euro, offre un risparmio significativo del 22% rispetto al listino ufficiale.

Precisione per ogni angolo del giardino grazie alla tecnologia

Il cuore tecnologico di questo robot risiede nel suo innovativo sistema di posizionamento. Utilizzando una sinergia tra telecamere panoramiche, sensori inerziali, tecnologia UWB e GPS, il robot garantisce movimenti precisi al centimetro. Questa combinazione lo rende particolarmente adatto a gestire giardini complessi, anche in aree con scarsa copertura satellitare o ombreggiate.

Dotato di una batteria ad alta capacità, il robot ECOVACS offre fino a 160 minuti di autonomia con una sola ricarica. Questo permette di coprire superfici fino a 800 metri quadrati, mantenendo un taglio uniforme e di qualità. Ideale per chi cerca una soluzione affidabile e continua per la manutenzione del prato.

Una delle caratteristiche principali del dispositivo è la sua semplicità di configurazione. Grazie al sistema di mappatura automatica, basta un comando dall'applicazione mobile per definire i confini del prato. Questo elimina la necessità di installazioni complicate e rende il robot accessibile anche agli utenti meno esperti di tecnologia.

La sicurezza è un elemento chiave del robot ECOVACS. Con l'algoritmo 3D AIVI e un chip di intelligenza artificiale, il robot è in grado di rilevare e aggirare ostacoli come piante, mobili da giardino, animali domestici e persone. Questo garantisce un funzionamento sicuro sia per il dispositivo che per l'ambiente circostante.

Il robot permette di suddividere il giardino in fino a 16 zone distinte, ognuna personalizzabile con un nome specifico. È possibile impostare zone proibite, unire o separare aree e selezionare modalità di taglio diverse (automatico, manuale o specifico per area), offrendo un controllo completo sulle operazioni.

Disponibile su Amazon, il robot ECOVACS GOAT G1-800 viene proposto a un prezzo promozionale di 699 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino di 899 euro. L'acquisto include una garanzia di tre anni per il robot e due anni per la batteria, con un supporto clienti sempre disponibile per ogni esigenza.

