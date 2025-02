Economiche ma di qualità: le cuffie Sony ad un prezzo irrisorio su Amazon

Le Sony MDR-ZX310 sono cuffie low cost che portano con sé un equilibrato mix tra praticità, qualità del suono e design. Con un look moderno e un peso contenuto, si rivelano ideali per chi cerca un dispositivo economico ma dalle prestazioni più che soddisfacenti, per ascoltare musica e podcast o guardare serie TV e film senza disturbare altri presenti. La struttura pieghevole le rende facilmente trasportabili, mentre i padiglioni auricolari imbottiti garantiscono un buon livello di comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. E il prezzo? Oggi Amazon sconta le cuffie di Sony del 24%, quindi consente di acquistarle alla irrisoria cifra di 22,90€, spedizione compresa.

Le cuffie low cost di Sony per ascoltare musica senza preoccuparsi della batteria

Pur essendo economiche, le Sony MDR-ZX310 assicurano una buona qualità del suono. I driver da 30 mm producono un audio bilanciato, con bassi presenti ma non invadenti, medi chiari e alti definiti. Caratteristica che le rende adatte a diversi generi musicali, permettendo di apprezzare sia le tracce più ritmate che quelle più melodiche. Naturalmente, non possono competere con modelli di fascia alta e non sono adatte agli audiofili più esigenti, ma per l'ascolto quotidiano offrono un'esperienza più che apprezzabile.

Il comfort non passa in secondo piano. Con un peso contenuto, risultano estremamente comode anche per lunghi utilizzi, mentre i padiglioni imbottiti garantiscono una buona stabilità. In termini di qualità costruttiva, nonostante siano realizzate principalmente in plastica, le cuffie restituiscono una sensazione di solidità. Il design pieghevole poi le rende facili da riporre in uno zaino o in una borsa quando non sono in uso, senza il rischio che si danneggino. Il cavo, lungo circa un metro, è sufficientemente robusto e dotato di un jack da 3,5 mm, compatibile con la maggior parte dei dispositivi, dagli smartphone ai computer portatili.

L'isolamento acustico non è totale ma è comunque accettabile per un modello on-ear. Manca la cancellazione attiva del rumore, ma in questo modo per gli utenti è sempre possibile ascoltare i suoni ambientali, il che può essere un vantaggio in alcune situazioni, come quando si cammina per strada e si vuole mantenere una certa consapevolezza di ciò che succede intorno.

Dal punto di vista estetico, le MDR-ZX310 di Sony sono molto gradevoli. La finitura blu sui padiglioni dona un tocco di personalità e rende le cuffie un accessorio interessante sia per gli adulti che per i più giovani. Il materiale in uso, come già evidenziato poco sopra, è la plastica. Una plastica di buona qualità, piacevole alla vista e resistente nel tempo. Del resto, si parla di Sony. Approfitta dello sconto e acquistale a 22,90€ in offerta su Amazon.