Echo Show 8: il miglior smart speaker del momento, oggi in offerta su Amazon (sconto del 30%)

Il nuovo Echo Show 8 rappresenta un'evoluzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile e capace di integrare tecnologia e quotidianità. Disponibile a un prezzo promozionale di 119 euro, offre un risparmio di 50 euro rispetto al listino, ma ciò che lo distingue non è solo il costo, bensì le funzionalità avanzate che propone.

Amazon Echo Show 8: impossibile non averlo

Il dispositivo si presenta con un display HD touch da 8 pollici, ideale per il consumo di contenuti multimediali. Grazie a un sistema audio spaziale, è perfetto per godersi film, serie TV o musica in alta qualità.

La sua capacità di fungere da piccolo centro di intrattenimento si unisce alla praticità di un hub per la domotica, supportando protocolli come Zigbee, Matter e Thread. Questo significa che non è necessario acquistare dispositivi aggiuntivi per gestire il proprio ecosistema domestico intelligente.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la videocamera da 13 MP, che offre videochiamate di alta qualità e un'inquadratura automatica che segue i movimenti dell'utente. L'integrazione con Amazon Photos trasforma l'Echo Show 8 in una cornice digitale personalizzabile, capace di adattare le immagini all'illuminazione ambientale per un effetto visivo sempre ottimale.

Non manca, ovviamente, l'assistente vocale Alexa, che rimane il cuore pulsante del dispositivo. Grazie ai comandi vocali, è possibile gestire attività quotidiane, impostare promemoria o consultare informazioni in modo rapido e intuitivo. Una novità interessante è rappresentata dai contenuti adattivi, che cambiano in base alla posizione dell'utente rispetto al dispositivo, migliorando l'esperienza d'uso.

Per chi è attento alla privacy, l'Echo Show 8 offre interruttori fisici per disattivare microfono e videocamera, garantendo un controllo completo sulle proprie informazioni personali.

In definitiva, l'Echo Show 8 si propone come una soluzione all-in-one per chi desidera unire intrattenimento, gestione della casa intelligente e sostenibilità. Con un prezzo competitivo di 119 euro, rappresenta un'opzione interessante per ampliare o avviare un ecosistema domestico tecnologico senza rinunciare alla qualità.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.