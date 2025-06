È piccola, pulisce tutto e non ha bisogno della corrente: questa è l’idropulitrice da comprare oggi

Un dispositivo compatto, potente e versatile, perfetto per la pulizia di spazi interni ed esterni: l’idropulitrice Blucky YZ-70MX si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la praticità d’uso. Proposta a un prezzo promozionale di 75,98 euro su Amazon, rappresenta un'opportunità interessante per chi cerca una soluzione moderna e senza fili.

Idropulitrice a batteria di Blucky: indispensabile per la pulizia degli ambienti

Il cuore di questo dispositivo è un motore brushless avanzato, capace di erogare una pressione massima di 1160 PSI e di assorbire fino a 500 litri d’acqua all’ora. Questi numeri si traducono in una capacità di pulizia adatta anche alle operazioni più impegnative, come la rimozione di sporco ostinato su superfici esterne o veicoli.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è il sistema di regolazione infinita della pressione, che consente di adattare l’intensità del getto alle specifiche esigenze, garantendo un utilizzo efficace e sicuro su diverse superfici.

Il kit completo include tutto il necessario per iniziare subito: oltre all’idropulitrice e alle batterie, sono forniti un caricabatterie, un tubo dell’acqua estensibile da 5 metri, connettori, un flacone per detergente e una pratica cassetta per lo stoccaggio.

Un altro punto di forza dell’idropulitrice è l’autonomia: grazie alle due batterie da 4000 mAh incluse, il dispositivo offre fino a 70 minuti di operatività continua. Il design senza fili non solo elimina il fastidio dei cavi, ma amplia notevolmente le possibilità di utilizzo.

La versatilità è ulteriormente garantita dall’ugello spray 6-in-1, che offre sei modalità di spruzzo differenti. Si può scegliere tra quattro angoli di spruzzo (0°, 15°, 25° e 40°) e due modalità specializzate, schiuma e nebbia, ideali rispettivamente per la pulizia con detergenti e per operazioni delicate come l’irrigazione delle piante.

Scopri tutte le potenzialità dell’idropulitrice Blucky YZ-70MX e approfitta dell’offerta su Amazon: una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per la pulizia domestica.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.