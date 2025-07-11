È il protagonista del Prime Day: l'asciugacapelli da viaggio Remington TORNA a soli 13€

Il phon che ti salva la vacanza è firmato Remington ed è uno dei protagonisti indiscussi di questo Prime Day 2025: grazie allo sconto dell’11%, infatti, puoi averlo al prezzo piccolissimo di soli 13,30 euro. Si tratta di un asciugacapelli compatto ma potente, pieghevole e perfetto da mettere in valigia in vista delle vacanze.

Design compatto e potenza incredibile

Il design del mini asciugacapelli Remington è pensato proprio per chi vuole un dispositivo facile da trasportare e da riporre. Il corpo pieghevole e il gancio integrato permettono di sistemarlo in valigia o in spazi ridotti, come armadietti e cassetti. Struttura compatta non significa meno potenza: anzi, quella dichiarata raggiunge i 2000 watt, per tempi di asciugatura rapidi e un flusso d’aria costante.

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano questo modello è la regolazione manuale della tensione, che consente di utilizzarlo senza problemi sia in Italia che all’estero, adattandosi alle diverse prese elettriche (120/220-240 V). Un altro punto a favore, che lo rende ideale per i viaggiatori. A ciò si aggiunge il filtro d’aria rimovibile, che facilita le operazioni di pulizia.

All’interno della confezione si trovano due accessori spesso assenti in prodotti di questa fascia di prezzo: un concentratore per lo styling di precisione e un diffusore compatto, particolarmente utile per chi ha capelli ricci o mossi. Dal punto di vista tecnico, il phon offre due livelli di riscaldamento e velocità.

Il tuo prossimo asciugacapelli da viaggio non può che essere questo: firmato Remington, offre potenza e praticità in un unico dispositivo compatto, che puoi portarte ovunque con te in vacanza. Oggi, in occasione del Prime Day di Amazon, lo paghi davvero pochissimo: soltanto 13,30 euro, grazie allo sconto dell’11%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.