Dyson in offerta shock: l'iconico aspirapolvere scontato del 28%

Tra le soluzioni per la pulizia che uniscono praticità e prestazioni, l’iconico aspirapolvere Dyson V8 Advanced si distingue per il suo equilibrio tra potenza, autonomia e versatilità. In questo periodo è possibile acquistarlo su Amazon Italia a 288,99 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino, una proposta che risulta interessante per chi cerca un dispositivo efficiente e affidabile senza rinunciare a una certa attenzione al budget.

Motore digitale e prestazioni su diverse superfici

Il cuore di questo modello è rappresentato dal motore digitale Dyson, capace di raggiungere una velocità di 110.000 giri al minuto e di sviluppare una potenza di aspirazione di 130 Air Watt. Un incremento che, rispetto alle generazioni precedenti, permette di affrontare con maggiore efficacia sia i pavimenti duri che i tappeti a pelo lungo, mantenendo costante la capacità di rimuovere polvere e residui anche nelle situazioni più impegnative.

Uno degli aspetti che rendono questo dispositivo particolarmente adatto alle esigenze quotidiane è l’autonomia: la batteria agli ioni di litio a sei celle consente di utilizzare l’aspirapolvere per fino a 40 minuti senza interruzioni. È possibile scegliere tra una modalità Eco, pensata per le pulizie di routine, e una modalità MAX, che concentra la massima potenza su sporco ostinato o superfici particolarmente impegnative.

La confezione include una serie di accessori pensati per ampliare le possibilità di utilizzo: la spazzola Motorbar riduce il rischio di aggrovigliamento di capelli e peli, rendendo la manutenzione più semplice, mentre gli strumenti combinati consentono di raggiungere angoli difficili e spazi ristretti. Il supporto a parete integrato facilita la ricarica e il rimessaggio dell’aspirapolvere, permettendo di avere sempre tutto a portata di mano senza occupare spazio inutile.

Con un peso contenuto e un design studiato per favorire la maneggevolezza, il Dyson V8 Advanced si adatta bene anche a sessioni di pulizia prolungate. Il contenitore da 0,54 litri può essere svuotato in modo rapido e igienico, evitando il contatto diretto con la polvere. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal sistema senza sacchetti e dal filtro lavabile, che riducono sia i costi di gestione sia l’impatto ambientale.

Il livello di rumorosità, pari a 82 dB, non si colloca tra i più bassi della categoria, ma risulta comunque accettabile in relazione alle prestazioni offerte.

L’aspirapolvere Dyson V8 Advanced offre un insieme di caratteristiche tecniche e funzionali che lo rendono una scelta valida per chi desidera un aspirapolvere senza fili performante e semplice da utilizzare. Acquistalo ora su Amazon scontato del 28%.

