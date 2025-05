Due telecamere smart per proteggere casa: il kit che cercavi è in offerta lampo

Scopri il kit di videosorveglianza Imou, un'opzione tecnologicamente avanzata per proteggere la tua casa. Proposto a un prezzo promozionale di 65,99€, il pacchetto include due telecamere Wi-Fi a un prezzo scontato del 18%: perfetto per chi cerca sicurezza e funzionalità senza compromessi.

Visione notturna, audio bidirezionale: tutte le caratteristiche

Il kit, come detto, include due telecamere Wi-Fi da esterno con risoluzione 2K (1296p), progettate per offrire prestazioni elevate anche in condizioni climatiche avverse grazie alla certificazione IP66. Questo standard garantisce una protezione efficace contro acqua e polvere, rendendole adatte a ogni stagione.

Un aspetto interessante è la visione notturna a colori, che consente di ottenere immagini chiare anche al buio. Gli utenti possono personalizzare l'illuminazione tramite l'applicazione dedicata IMOU LIFE, scegliendo tra quattro modalità: intelligente, a colori, infrarossi o completamente spenta per ridurre l'inquinamento luminoso. La portata di 30 metri garantisce una copertura visiva eccellente anche in ampi spazi esterni.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca la rilevazione umana con tracciamento intelligente. Questa tecnologia permette alla telecamera di seguire automaticamente i movimenti delle persone, inviando notifiche istantanee in caso di rilevamento. Per aumentare la sicurezza, il sistema è dotato di una sirena da 110 dB e di faretti luminosi, ideali per scoraggiare eventuali intrusioni.

Un altro punto di forza è la comunicazione bidirezionale, resa possibile da un microfono e un altoparlante integrati. Questa funzione consente di interagire con familiari o visitatori e, al contempo, di avvertire eventuali intrusi anche quando si è lontani da casa.

Per quanto riguarda l'archiviazione, il kit offre una flessibilità notevole: è possibile salvare i filmati su cloud o su una scheda SD. Questa doppia opzione permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, garantendo al contempo la compatibilità con vari dispositivi, inclusi smartphone e computer, grazie al supporto per connessioni Wi-Fi, Ethernet e rete cellulare.

Il design delle telecamere, con una struttura a cupola in plastica resistente, si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, offrendo una soluzione discreta e funzionale. Con una frequenza di 30 fotogrammi al secondo, le immagini risultano fluide e di alta qualità, rendendo questo kit una scelta ideale per chi desidera monitorare la propria abitazione con precisione. Non perdere l’offerta: il kit con due telecamere Imou è disponibile a soli 65,99€, con uno sconto del 18% ancora per poco tempo.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.