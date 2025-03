Due telecamere, doppia tranquillità: TP-Link Tapo C210P2 con visione notturna, ora con il 7% di sconto

TP-Link Tapo C210P2 è un sistema di videosorveglianza Wi-Fi da interno, progettato per garantire sicurezza domestica con immagini dettagliate in risoluzione 2K (3MP). Questa confezione include due telecamere, permettendoti così di coprire più stanze con un unico acquisto, offrendo un monitoraggio efficace a un prezzo vantaggioso. Grazie all’offerta su Amazon a 41,99€, con uno sconto del 7%, rappresenta una soluzione accessibile e affidabile per chi desidera migliorare il controllo degli ambienti interni.

TP-Link Tapo C210P2 in offerta su Amazon: doppia telecamera per una sorveglianza completa

La qualità delle immagini è un punto di forza di queste videocamere, visto che vantano una definizione superiore rispetto a quelle standard in Full HD. Questo dettaglio consente di riconoscere volti, movimenti e oggetti con maggiore precisione, sia di giorno che di notte. La visione notturna avanzata permette di ottenere immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola ideale per la sorveglianza durante le ore notturne.

Il sistema di notifiche in tempo reale invia avvisi sullo smartphone non appena viene rilevato un movimento sospetto, offrendo un controllo immediato sugli ambienti monitorati. L’app Tapo permette di visualizzare il video in diretta, gestire le impostazioni della telecamera e rivedere le registrazioni salvate. Il supporto alle microSD fino a 256GB consente di archiviare una grande quantità di registrazioni senza necessità di abbonamenti a servizi cloud.

La compatibilità con Alexa e Google Assistant rende l’integrazione con l’ecosistema smart home ancora più semplice. È possibile controllare le telecamere tramite comandi vocali o visualizzare le immagini in diretta su dispositivi compatibili, come Echo Show o Google Nest Hub. Con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi si trova nella stanza sorvegliata, utile per interagire con familiari, bambini o animali domestici anche quando si è fuori casa.

Cosa aspetti? Grazie all’offerta su Amazon potrai comprare il bundle comprendente due videocamere TP-Link Tapo C210P2 a soli 41,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.