Due spazzolini, super risparmio: il kit Oral-B costa il 19% in meno su Amazon

Perché acquistarne uno solo, quando puoi averne due scontati del 19%? Questo kit include due spazzolini elettrici Oral-B Pro Series 3, che potrai acquistare a soli 76,99 euro invece di 94,94 euro su Amazon. L’offerta include anche due testine di ricambio.

Un approccio mirato alla pulizia: tecnologia e comfort

Gli spazzolini Oral-B Pro Series 3 si distinguono per una serie di accorgimenti tecnici pensati per garantire una rimozione della placca superiore rispetto ai tradizionali spazzolini manuali. La tecnologia 3 in 1 di Oral-B, integrata nel dispositivo, lavora su più fronti: pulizia approfondita, protezione delle gengive e risultati visibili già dopo i primi utilizzi. Un elemento che merita attenzione è il sistema di controllo della pressione, che segnala visivamente – grazie a un anello luminoso a 360° – quando si esercita una forza eccessiva durante lo spazzolamento.

Uno dei punti di forza di questo modello è la possibilità di personalizzare l’esperienza di pulizia grazie alle testine intercambiabili, disponibili in diverse varianti. Chi ha esigenze specifiche può scegliere tra testine Deep Clean per una pulizia intensiva, Gentle Clean per un’azione più delicata e Whitening per chi punta a migliorare la luminosità del sorriso. Il design rotondo delle testine è studiato per raggiungere facilmente anche le aree più difficili.

Per chi desidera rispettare le indicazioni degli specialisti, lo spazzolino include un timer che suddivide il tempo di utilizzo in intervalli di 30 secondi, suggerendo quando cambiare area della bocca. In questo modo si facilita il rispetto dei due minuti complessivi raccomandati per una corretta igiene orale. La presenza di tre modalità di pulizia – normale, sensibile e sbiancante – permette di adattare il dispositivo alle proprie necessità.

Dal punto di vista pratico, il dispositivo si avvale di una batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia superiore rispetto alle generazioni precedenti, riducendo la frequenza delle ricariche. L’indicatore LED integrato segnala in modo chiaro quando è necessario collegare lo spazzolino alla base di ricarica.

Questo set Oral-B da due spazzolini elettrici è perfetto per chi coppie, famiglie o semplicemente chi vuole avere un dispositivo di ricambio, magari da portare con sé in vacanza. Acquistalo su Amazon con uno sconto del 19%.

