Due prodotti per un sorriso perfetto: Philips Sonicare Power Flosser e lo spazzolino DiamondClean, combo a prezzo mini

Per te bellezza significa sorrido splendente e salute orale impeccabile? Philips ha la soluzione ideale con il suo Irrigatore Orale senza Filo Sonicare Power Flosser 3000 e lo Spazzolino Elettrico DiamondClean 9000, il tutto al prezzo bomba di 179,99€ per questa combo!

Un abbinamento perfetto per chi cerca non solo una pulizia profonda, ma anche un'esperienza di igiene orale completamente nuova.

Irrigatore Orale e Spazzolino Elettrico: acquistati in coppia, ti donano un sorriso mai visto prima!

L'Irrigatore Orale Sonicare Power Flosser 3000 è progettato per offrire una pulizia delicata ma potente tra i denti e lungo la linea gengivale. Grazie alla tecnologia avanzata, rimuove la placca in modo efficace, migliorando la salute delle gengive e prevenendo i problemi di accumulo batterico. Il flusso d'acqua regolabile permette di personalizzare l'intensità del getto, per una pulizia perfetta a seconda delle tue esigenze, mentre la funzione senza filo rende l'uso semplice e comodo, senza limitazioni.

Ma non è finita! Lo Spazzolino Elettrico DiamondClean 9000 è l'ideale per chi desidera un'igiene orale ancora più completa. Con il suo sistema avanzato di rimozione della placca e la tecnologia Sonicare, il DiamondClean 9000 è uno dei modelli più apprezzati per garantire denti puliti e gengive più sane. Il suo design elegante e le 5 modalità di pulizia personalizzabili offrono una personalizzazione unica, per un trattamento su misura ogni giorno. Un vero e proprio investimento per la tua salute orale, con una tecnologia che lavora in tandem per garantirti un risultato completo e meraviglioso. Addio placca, batteri e residui di cibo: pulizia profonda e pulizia ordinaria non saranno mai più un problema!

Non aspettare: questa combo è anche un regalo perfetto per chi ama sorridere. Acquista il Philips Sonicare Power Flosser 3000 e lo spazzolino elettrico DiamondClean 9000 a soli 179,99€ con il 31% di sconto Amazon.