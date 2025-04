Dreame L10s Ultra: il robot aspirapolvere che lava e con 10.000Pa e una batteria top, SUPER SCONTO

Dreame è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, il suo robot L10s Ultra con doppia funzione aspira e lava, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% e un prezzo totale di 549€. Risparmia ben 150€!

Ecco le caratteristiche tecniche e d'utilizzo del robot aspirapolvere Dreame

Raggiungi facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda con questo robot aspirapolvere. Sfrutta la potente aspirazione da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli alla massima velocità. Adatto ad ambienti con animali domestici.

Identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree per gli animali domestici, aumentando la raccolta della polvere per catturare i peli degli animali e rendere la pulizia del sacchetto più semplice. Assicura che ogni lavaggio si adatti alle tue esigenze regolando i livelli dell'acqua in base alle condizioni di sporco specifiche.

Questo robot, inoltre, adotta una strategia di pulizia personalizzata per tappeti e moquette. La funzione di aspirazione potenziata, la pulizia intensiva e prioritaria e le impostazioni personalizzabili dedicate semplificano la pulizia di tappeti e moquette.

Si tratta, dunque, di un supporto fondamentale nella pulizia quotidiana della casa e che grazie alle sue caratteristiche diventa un vero e proprio punto di riferimento dell'intero settore dei robot aspirapolveri. Un alleato decisivo per la gestione della propria abitazione. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promo diventa molto interessante e allettante da sfruttare e il risparmio totale di 150€ rende questo robot aspirapolvere realmente imperdibile.

Oggi, su Amazon, il robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra con doppia funzione aspira e lava, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% e un prezzo totale di 549€. Risparmia ben 150€!