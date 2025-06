Dormi sonni tranquilli con il kit di videocamere smart (oggi lo compri con il doppio sconto su Amazon)

La sicurezza della tua casa è semplicissima con le videocamere di sorveglianza; nello specifico, il kit composto da due pezzi di Codnida viene venduto su Amazon a 62,99€, questo sistema di videosorveglianza rappresenta una soluzione completa per chi desidera monitorare sia gli ambienti interni che esterni. C’è lo sconto e il coupon con il codice promozionale al checkout.

Il kit di videocamere da interni che devi comprare oggi

Uno degli aspetti più interessanti di questo kit è l'integrazione della tecnologia PTZ (Pan-Tilt-Zoom), che garantisce una copertura panoramica quasi totale. Grazie alla rotazione orizzontale di 355° e verticale di 90°, è possibile eliminare i punti ciechi, assicurando un monitoraggio continuo 24 ore su 24.

Per chi cerca un sistema versatile, il Codnida 2K include anche un sistema audio bidirezionale che permette comunicazioni in tempo reale.

Il kit Codnida 2K si distingue anche per il rilevamento dei movimenti basato su intelligenza artificiale. Il sensore PIR integrato è in grado di individuare con precisione i movimenti umani, inviando notifiche istantanee sullo smartphone tramite l'app dedicata CloudEdge. Per ridurre al minimo i falsi allarmi, è possibile personalizzare le zone di sorveglianza direttamente dall'applicazione, adattandole alle proprie esigenze specifiche.

Un altro punto di forza è la qualità delle immagini, che raggiunge una risoluzione 2K, ideale per catturare dettagli nitidi. La visione notturna è garantita in due modalità: bianco e nero tramite LED infrarossi oppure a colori grazie al proiettore incorporato, con una portata fino a 10 metri anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa combinazione rende il dispositivo adatto a monitorare efficacemente sia di giorno che di notte.

La configurazione è semplice e richiede solo una rete Wi-Fi a 2,4 GHz con una copertura di 7-8 metri. Per la memorizzazione delle registrazioni, è possibile scegliere tra l'uso di schede SD fino a 128 GB o il servizio cloud, che offre una settimana di prova gratuita prima di diventare a pagamento. Questa flessibilità consente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Il kit Codnida 2K rappresenta una soluzione pratica e completa per chi desidera incrementare la sicurezza della propria abitazione o ufficio. Acquista questo kit al prezzo speciale di soli 62,99€ su Amazon, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.